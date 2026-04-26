엄지윤-김원훈, 말많던 결혼식 결국 눈물엔딩 "불륜느낌, 아내 참석"

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[스포츠조선 백지은 기자] 엄지윤과 김원훈이 선 넘은 가짜 결혼식 이벤트 비하인드를 공개했다.

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25일 방송된 MBC '전지적 참견 시점(이하 전참시)'에는 엄지윤이 게스트로 출연했다.

엄지윤은 KBS 공채 코미디언 32기로, 2018년 '개그콘서트'로 데뷔했으나 프로그램 폐지 후 숏박스에 합류했다. 특히 김원훈과 만든 장기 연애 콘텐츠가 큰 인기를 끌면서

두 사람은 최근 결혼식 이벤트를 열어 화제를 모았다. 콘텐츠 속 캐릭터가 15년차 장기 연애 중이라는 설정이었던 만큼, 4월 1일 만우절을 겨냥해 결혼식 이벤트를 준비한 것.

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엄지윤은 "솔직히 스드메(스튜디오 드레스 메이크업), 하객 리스트 등은 실제 결혼식과 같은 상황이었다. 드레스 피팅은 남겨두고 싶어서 안했다. 내 실제 결혼식이 감흥이 있을까 싶다"고 말했다. 김원훈은 "실제로 믿으시는 분들이 많다. '결혼 축하한다'고 하시는 분들도 있었다"고 털어놨다.

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그러나 엄지윤은 미혼인 반면, 김원훈은 기혼자였던 만큼 갑론을박이 벌어졌다. '김원훈 아내가 보살'이라는 등 엄지윤에 대한 비난을 쏟아내는 악플도 나왔다.

이에 엄지윤은 "스트레스 받는다. 불륜하는 느낌이다. 얼마 전 김원훈 아내와 휴가도 같이 보냈고 둘이 뽀뽀신 찍었을 때도 응원해줬다"라고 토로했고, 김원훈은 "아내는 이 콘텐츠를 재미있어 한다"고 했다.

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어쨌든 '장기연애' 콘텐츠는 초호화 결혼식으로 막을 내렸다. 이수근 유재석 신동엽 정승환 헤이즈 폴킴 등이 총출동해 커플의 앞날을 응원했다.

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엄지윤은 '개그콘서트' 폐지 후 '장기연애' 콘텐츠로 누적 조회수 20억뷰를 기록하며 또 다른 길을 열었던 지난 여정을 돌아보며 눈물을 보였다. 또 예비부부들을 위해 3000만원을 기부하는 통큰 행보도 보였다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com