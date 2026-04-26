홍진경·이소라, 15년 절교설의 전말…"고 최진실 등 큰일 겪으며 지쳐"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 출신 방송인 홍진경과 이소라가 15년간 멀어졌던 이유를 솔직하게 털어놨다.

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26일 첫 방송되는 MBC 예능 '소라와 진경' 측은 두 사람이 15년 만에 재회하는 모습이 담긴 예고 영상을 공개했다.

영상에서 홍진경은 과거 친분을 이어왔던 모임을 언급하며 "돌아가신 진실 언니도 계시고, (이)영자 언니, (엄)정화 언니, (이)소라 언니, (정)선희 언니까지 자주 만났었다"고 회상했다.

이어 "각자 큰일들을 겪으면서 많이 지치기도 했다"고 당시 상황을 설명했다.

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이소라 역시 "그때는 다 같이 힘든 시기였다. 그 상황에서 벗어나고 싶다는 생각이 들었다"고 공감했다.

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특히 두 사람은 불화설에 대해 선을 그었다. 홍진경은 "사이가 나빠지거나 싸운 건 아니다"라며 "이후에도 각자 아픔이 많다 보니 자연스럽게 멀어진 것 같다"고 밝혔다.

15년 만의 재회를 앞둔 두 사람의 복잡한 심경도 공개됐다. 홍진경은 "불편한 건 아닌데 무슨 이야기를 해야 할지 모르겠고 어색하다"고 털어놨고, 이소라는 "짠할 것 같다. 잃어버린 시간 동안 서로 어떻게 살았을지 생각하면 울 수도 있다"고 말했다.

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실제 만남에서도 어색한 기류는 이어졌다. 이소라는 말수가 줄어든 홍진경에게 "불편해?"라고 물었고, 홍진경은 "아니"라고 답하며 웃어 보였다.

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이어 홍진경은 "너무 오랜만이다. 아직 그 집에 사냐"고 조심스럽게 근황을 물었고, 이소라는 "언니가 준 구찌 드레스 아직 있냐"고 추억을 꺼내며 대화를 이어갔다.

한편 '소라와 진경'은 90년대를 대표하는 1세대 슈퍼모델 이소라와 홍진경이 다시 런웨이에 도전하는 과정을 담은 리얼리티 프로그램으로, 26일 오후 9시 10분 첫 방송된다.

narusi@sportschosun.com