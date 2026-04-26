햄버거 입에 욱여넣었다...'임창정♥' 서하얀, 사업 대박 뒤 숨겨진 '과로 일상'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 바쁜 스케줄 속에서 햄버거를 급히 먹으며 끼니를 해결하며 숨가쁜 일상을 전했다.

25일 서하얀은 "햄버거 못 먹고 탈까봐 우걱우걱 입 안으로 투입했던 어제"라며 스케줄에 쫓겨 바쁜 근황을 공개했다.

얇은 니트에 모자를 푹 눌러 쓴 서하얀은 너무 촉박하고 바쁜 스케줄로 햄버거 하나를 겨우 입안에 욱여넣으며 끼니를 떼워 안타까움을 자아냈다.

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그동안 임창정의 내조와 다섯 아들을 육아하던 서하얀은 최근 의류 브랜드를 론칭, 사업가로 변신했다.

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특히 서하얀은 백화점 팝업 스토어까지 여는 등 남다른 사업수완을 보여주며 높은 매출을 자랑하고 있다.

한편 서하얀은 지난 2017년 18세 연상 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다.

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이후 임창정이 전처와의 사이에서 낳은 세 아들까지, 총 다섯 아들을 양육 중이다.

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서하얀은 만삭 때 83kg까지 쪘지만 30kg 감량에 성공, 52kg에서 54kg를 유지 중이라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

shyun@sportschosun.com