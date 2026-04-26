김태원, 앙상해진 얼굴..“네 번 입원. 그 강 안 건너고 돌아왔다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 록밴드 부활의 김태원이 건강 악화를 고백했다.

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지난 24일 유튜브 채널 '김태원클라쓰'에는 '딸의 결혼, 아버지의 마지막... 그리고 부활'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김태원은 약 1년 6개월의 공백기 동안 "네 번이나 입원했다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

또 그는 "아버님이 돌아가신 것도 큰 충격이었다"며 "그 기억을 떠올리며, 같은 아픔을 가진 분들에게 위로가 될 수 있는 음악을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 지난 1월, 가수 박완규는 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연해 김태원의 건강 상태를 언급한 바 있다. 그는 "기사화되진 않았지만 최근 많이 위험한 상황이 있었다"며 조심스럽게 근황을 전했다.

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박완규는 "태원이 형이 쓰러졌다. 올해만 두 번째였다"며 "고 신해철 11주기 추모 공연 전날 갑자기 쓰러져 응급실로 옮겨졌고, 간신히 의식을 회복했다. 다음 날에는 무대 인사까지 했다"고 당시 상황을 설명했다.

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그러나 김태원은 이후 한 달 반 만에 다시 쓰러진 것으로 전해졌다. 박완규는 건강 상태에 대해 "여러 가지로 좋지 않다"고 말을 아꼈다.

이어 그는 "형이 '그 강은 안 건너고 돌아왔다'고 하더라. '잘 돌아왔다, 완규야. 미안하다'는 말을 들을 때마다 마음이 아프다"며 안타까움을 드러냈다.

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한편 부활은 데뷔 40주년을 맞아 전국 투어를 진행 중이다. 오는 7월 11일 서울 올림픽공원 올림픽홀 공연을 시작으로 전주, 김해 등 전국 각지에서 팬들과 만날 예정이다. 또한 올가을에는 5곡이 수록된 14집의 두 번째 파트를 발표할 계획이다.

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tokkig@sportschosun.com