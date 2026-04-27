배기성, 8일간 부부관계→청력 장애 위기…"3달째 안 들린다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 가수 배기성이 충격적인 근황을 공개한다.

Advertisement

27일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 가수 배기성이 "의사 선생님이 6개월까지 안 들리면 장애 진단을 받을 수도 있다고 했다"면서 지난 1월부터 '돌발성 난청'으로 고생하며 청각 장애의 기로에 서 있다는 근황을 밝혀 충격을 자아낸다.

심지어 그는 "소리가 조금이라도 들려야 보청기를 낄 수 있다. 인지할 수 있는 정도의 소리가 아니면, 인공 와우 수술을 해야 한다"면서 깊은 우려를 드러냈다.

이를 지켜보던 스튜디오의 김국진은 "(인공 와우 수술을 하면) 소리가 기계음처럼 들린다. 그것도 적응해야 한다"며 가수에게 매우 힘겨운 일을 겪는 배기성에게 안타까움을 표했다.

Advertisement

이에 최성국은 "배기성 씨 정말 대단하시다. 어떻게 저렇게 밝게 사시느냐"며 배기성의 긍정적인 사고에 감탄했다.

Advertisement

강수지 또한 "원래 저 정도면, 병원에서 안정제를 줄 수밖에 없다. 너무 괴로워서 일상생활을 못 한다"며 배기성이 겪고 있을 고통에 깊이 공감했다.

가수로서 치명적일 수 있는 시련 앞에서도 희망을 잃지 않는 배기성의 진솔한 이야기와, 오직 남편 생각뿐인 '사랑꾼' 아내 이은비의 정성 어린 내조는 본 방송에서 공개된다.

Advertisement

앞서 배기성은 자연 임신을 위해 8일 연속으로 노력하다 돌발성 난청이 발생했다고 고백한 바 있다.

Advertisement

청각 회복을 위한 배기성 부부의 노력은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 4월 27일(월) 오후 10시에 공개된다.

narusi@sportschosun.com