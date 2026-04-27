소유, 6년 산 '월세 1300만 원 집' 떠난다..."사생팬 문 앞까지 찾아 왔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 소유가 어마어마한 월세를 자랑하던 집을 떠나 이사를 결심하게 된 배경을 솔직하게 고백했다.

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최근 유튜브 채널 '이창섭&저창섭'에 출연한 소유는 6년째 거주 중인 '월세 1,300만 원' 한남동 자택을 공개하며 조만간 이곳을 떠날 계획이라고 밝혔다.

영상서 소유는 "연세(1년 치 월세를 한꺼번에 내는 방식) 형태로 6년째 살고 있다. 원래 이 집에서 살다가 결혼할 생각이었는데, 최근 결혼 생각이 아예 사라졌다"며 "연애만 하면 되지 굳이 결혼까지 해야 할 이유를 모르겠다"고 쿨한 비혼 가치관을 드러냈다.

결혼 계획이 사라지면서 고액의 월세를 감당하며 해당 주택에 머물 명분이 사라졌다는 설명이다.

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해당 주택은 국방부가 내려다보이는 조망권과 철저한 보안 서비스로 유명한 곳이다.

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소유는 "과거 대사관 관계자 등 외국인 위주로만 입주자를 받았고 연예인도 가려서 받을 정도로 입주 조건이 까다로웠다"며 "처음엔 '나를 왜 판단하나' 싶었지만 관리가 철저해 만족하며 살았다"고 회상했다.

하지만 이처럼 철저한 보안 속에서도 소유는 사생팬으로 인한 아픔을 겪어야 했다.

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그녀는 이사할 집의 위치를 비밀로 하는 이유에 대해 "최근 사생팬이 집 문 앞까지 찾아오는 사건이 있어 트라우마가 생겼다"고 고백해 충격을 안겼다. 화려한 '월세 1,300만 원' 생활 뒤에 숨겨진 연예인의 고충과 소신 있는 연애관에 누리꾼들의 응원이 이어지고 있다.

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narusi@sportschosun.com