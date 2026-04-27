안효섭, JYP 연습생 출신..아이돌 데뷔 불발 이유 "나였어도 잘랐을 것"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 안효섭이 JYP 연습생 시절 데뷔가 불발된 이유를 밝혔다.

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26일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '한두 마디 들어보니까 너 토크쇼에 좀 나가야겠어..'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 안효섭이 게스트로 출연했다.

이날 안효섭은 과거 JYP 연습생 시절을 회상했다. 그는 "사실 (회사 쪽에서) 먼저 연락이 왔다. 나중에 들어보니까 내가 다니던 고등학교에 아시아인들이 꽤 있었는데 수소문해서 누가 괜찮냐고 했는데 전달이 됐던 거 같다"고 설명했다.

당시 캐나다에서 유학 중이었던 안효섭은 JYP 측으로부터 비행기표를 받고 한국행을 선택하게 됐다고 밝혔다. 그는 "겁은 없었던 거 같다. 사기일 수도 있겠다고 생각은 했는데 비행기표를 보내주시면서 '한국에 와서 같이 연습해 보자'고 했을 때 비행기표를 보고 진짜인 줄 알았다. 처음에는 그냥 겁 없이 왔던 거 같다"고 말했다.

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아이돌 팀 제안을 받고 연습생 생활을 시작했지만, 안효섭의 데뷔는 끝내 불발됐다. 그는 "음악을 너무 좋아하고 사랑하는 사람인데 그걸 일처럼 반복적으로 연습하다 보니까 싫어질 수도 있겠다는 생각이 강하게 들었다. 그래서 그때 '나는 음악은 무조건 취미로 남겨놔야겠다'는 생각했던 거 같다"고 털어놨다.

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그러면서 "내가 연습생 때 잘 못해서 잘린 것도 있다. 괜히 핑계 대는 거 같다"며 "나였어도 잘랐을 거다. 왜냐하면 노래는 어떻게 하면 될 거 같았는데 춤은 정말 (힘들었다)"고 솔직하게 고백했다.

특히 안효섭은 당시 부모님에게 이 사실을 전해야 했던 순간을 떠올렸다. 그는 "부모님한테 말씀드려야 되니까 보이스톡 걸었는데 그때 처음으로 눈물 흘리면서 '아버지 죄송하다'고 했다. 나를 믿고 보내주셨던 거니까"라며 미안했던 마음을 전했다.

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이어 "데뷔 후 4~5년 동안 이 이야기 하는 걸 싫어했다. 내 인생의 오점처럼 보이는 거 같았다. 지금 돌이켜 보면 너무나 귀중하고 유의미한 경험이었지만 그때는 그랬다"고 밝혔다.