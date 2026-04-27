[SC현장] "웃음기 지운 박보영→싸움 잘하는 이광수라니"…'골드랜드' 심상치 않다(종합)

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 김성철, 문정희, 이현욱, 박보영, 김희원, 이광수(왼쪽부터)가 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 조지영 기자] 러블리의 대명사인 박보영이 욕망의 새 얼굴로 파격 변신에 나선다.

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27일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 그랜드볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'(황조윤 극본, 김성훈 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 욕망에 눈을 뜬 세관원 김희주 역의 박보영, 속내를 종잡을 수 없는 희주의 위험한 동업자 우기 역의 김성철, 희주를 불법밀수 사건에 휘말리게 한 연인 이도경 역의 이현욱, 폭력 조직과 유착된 비리를 반복하며 살아가는 경찰 김진만 역의 김희원, 희주를 홀로 키워온 엄마 여선옥 역의 문정희, 사라진 금괴를 되찾기 위해 희주를 집요하게 쫓는 조직 간부 박 이사 역의 이광수, 그리고 김성훈 감독이 참석했다.

'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 우연히 손에 넣게 된 1500억 금괴를 둘러싸고 벌어지는 예측 불가의 사건과 인물들의 욕망이 충돌하며 단 한 순간도 방심할 수 없는 서스펜스를 예고하는 작품으로 기대를 모으고 있다.

여기에 '골드랜드'는 첫 범죄 장르에 도전하는 박보영을 비롯해 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 이광수까지 믿고 보는 배우들이 강렬한 존재감과 금빛 연기 시너지를 발산할 것으로 기대를 모으고 있다. 1500억 금괴를 차지하기 위한 위험한 판 위에서 서로 다른 욕망의 민낯을 드러내는 여섯 인물의 관계성이 '골드랜드'의 시청 포인트로 꼽히고 있다.

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 박보영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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이날 박보영은 첫 범죄 장르에 도전한 것에 "장르적인 부분에서 도전하고 싶었고 김성훈 감독과 미팅을 하던 중 '박보영이라면 금괴를 돌려줄 것 같다'라는 말을 들었는데 그 말에 동요했던 것 같다"며 "처음에 김성훈 감독으로부터 '체중을 감량했으면 좋겠다'라는 말을 들었다. 캐릭터 특성상 말라보여야 해서 감량을 했고 메이크업도 거의 하지 않았다. 처음엔 이렇게 메이크업을 안 해도 될까 싶었는데 이후에는 더 덜어내는 방향으로 촬영하게 됐다"고 밝혔다.

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그는 "누구의 것도 아닌 이 돈을 포기할 수 있을지 생각을 해봤는데 정말 갖고 싶다는 생각도 들더라. 이 작품을 통해 욕망으로 살아봤는데 안 행복하더라"고 곱씹었다.

이에 김성훈 감독은 "박보영은 민낯을 보여야 했는데 그 용기가 대단했다. 욕망을 보여야 하는 캐릭터가 쉽지 않은데 작은 것까지 디테일하고 섬세하게 표현해줬다. 체중 감량도 있었지만 희주라는 캐릭터는 삶 안에서 지쳐가는 것을 표현해줘야 하는데, 박보영이 전작의 모습을 걷어내고 새로운 모습을 보여준 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 김희원이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 문정희가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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김희원은 "이 작품은 그 해 받은 대본 중 최고였다. 대본도 그렇고 배우들도 너무 좋아서 이 작품에 출연하게 됐다"며 자신했다. 김희원의 캐스팅을 공들였다는 김성훈 감독은 "극 후반에 결말을 위해 중요한 인물이다. 자신의 욕망에 빠져서 살아가는 사람의 종점인 캐릭터다. 그래서 가지고 있는 내공이 중요했다. 김희원이 이런 캐릭터를 해줘서 다행이라고 생각했다. 촬영을 할 때도 없으면 큰일날뻔 했다. '골드랜드'에서 또 새로운 모습이 나온다. 모니터를 보면서 감정이 동한 경우가 많이 없는데, 김희원을 보면서 울컥했던 적이 많다. 감독도 해서 내 마음을 잘 알아주기도 했다"고 웃었다.

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문정희는 "'골드랜드'를 촬영할 때 개인적으로 너무 힘든 시기를 겪고 있어서 살이 많이 빠졌다. 가족 같았던 강아지가 하늘나라에 가서 많이 힘든 상태였는데 그래서 살이 빠졌고 당시 연기할 때 캐릭터도 체중 감량이 필요해 자연스럽게 이어진 것 같다"고 덧붙였다.

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 이광수가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

'골드랜드' 속 안타고니스트인 이광수는 "시나리오에서 박 이사의 과거가 나오지 않아 얼굴의 흉터, 투스젬(금니) 등 아이디어를 제안했다. 그런데 어느날부터 사람들이 금니에 관심을 두니까 김성훈 감독이 본인의 아이디어라고 하더라. 확실한건 내가 처음 제안한 것이다. 투스젬도 내 사비로 샀다. 기회가 된다면 김성훈 감독과 나눈 문자 내역을 공개하겠다. 김성훈 감독은 태생적으로 욕심이 많은 사람인 것 같다"고 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다.

이어 "아무래도 특이한 설정이라 대놓고 노출하면 너무 노골적으로 보일 수 있다. 박 이사의 이야기가 중반부터 본격적으로 보인다. 4회 이후 투스젬이 많이 보일 것이다"고 웃었다.

'골드랜드' 초반 시선을 끈 이광수와 파격적인 카체이싱 장면에 대해서도 언급됐다. 박보영은 "내가 운전하는 신인데, 이광수 오빠가 차 앞 유리에 매달려 얼굴이 거꾸로 보이는 장면이었다. 내 얼굴을 촬영하는 장면이 아니었는데도 이광수 오빠 얼굴만으로 너무 무서워서 소리를 지르기도 했다. 운전한 차 앞유리가 안전 유리가 아닌데도 이광수 오빠가 몰입해서 연기해 실제로 손과 이마로 유리를 깨더라. 너무 열연했다. 눈 감아도 영상으로 보일 만큼 무서웠다"고 감탄을 자아냈다.

이광수는 "10년 전 박보영과 작품을 해서 '골드랜드'에서는 편하게 연기했다. 그리고 내가 싸움을 잘하는 역할이 처음이다. 액션 신도 열심히 촬영을 했고 이 정도로 묵직한 욕망을 표현한 것도 처음이라 전과 다른 모습을 기대해주면 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 이현욱, 김성훈 감독, 박보영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

마지막으로 김성훈 감독은 "'골드랜드'는 친숙했던 배우들의 새로운 모습을 볼 수 있을 것이다. 마음이 만들어내는 서스펜스가 중요한 작품이다. 모두가 그 모습을 만들기 위해 노력했다. 그 모습을 보는 것만으로도 '골드랜드'의 큰 재미를 느낄 수 있을 것이다"고 자신했다.

'골드랜드'는 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다. '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com