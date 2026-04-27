'골드랜드' 박보영, 지금도 저체중인데 또 체중감량 "살 빼고 메이크업도 못해"

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 박보영이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보영이 "체중 감량에 민낯까지 도전했다"고 말했다.

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27일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 그랜드볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'(황조윤 극본, 김성훈 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 욕망에 눈을 뜬 세관원 김희주 역의 박보영, 속내를 종잡을 수 없는 희주의 위험한 동업자 우기 역의 김성철, 희주를 불법밀수 사건에 휘말리게 한 연인 이도경 역의 이현욱, 폭력 조직과 유착된 비리를 반복하며 살아가는 경찰 김진만 역의 김희원, 희주를 홀로 키워온 엄마 여선옥 역의 문정희, 사라진 금괴를 되찾기 위해 희주를 집요하게 쫓는 조직 간부 박 이사 역의 이광수, 그리고 김성훈 감독이 참석했다.

박보영은 첫 범죄 장르에 도전한 것에 "장르적인 부분에서 도전하고 싶었고 김성훈 감독과 미팅을 하던 중 '박보영이라면 금괴를 돌려줄 것 같다'라는 말을 들었는데 그 말에 동요했던 것 같다"며 "처음에 김성훈 감독으로부터 '체중을 감량했으면 좋겠다'라는 말을 들었다. 캐릭터 특성상 말라보여야 해서 감량을 했고 메이크업도 거의 하지 않았다"고 밝혔다.

이에 김성훈 감독은 "박보영은 민낯을 보여야 했는데 그 용기가 대단했다. 욕망을 보여야 하는 캐릭터가 쉽지 않은데 작은 것까지 디테일하고 섬세하게 표현해줬다. 체중 감량도 있었지만 희주라는 캐릭터는 삶 안에서 지쳐가는 것을 표현해줘야 하는데, 박보영이 전작의 모습을 걷어내고 새로운 모습을 보여준 것 같다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다. '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com