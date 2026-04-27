'골드랜드' 이광수 "사비로 만든 투스젬, 내 아이디어인데 감독이 '본인 것'이라고 억울"

디즈니플러스 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회가 27일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 이광수가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이광수가 "투스젬은 내 아이디어인데 김성훈 감독이 본인 아이디어라고 주장한다"고 말했다.

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27일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔 그랜드볼룸에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드'(황조윤 극본, 김성훈 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 욕망에 눈을 뜬 세관원 김희주 역의 박보영, 속내를 종잡을 수 없는 희주의 위험한 동업자 우기 역의 김성철, 희주를 불법밀수 사건에 휘말리게 한 연인 이도경 역의 이현욱, 폭력 조직과 유착된 비리를 반복하며 살아가는 경찰 김진만 역의 김희원, 희주를 홀로 키워온 엄마 여선옥 역의 문정희, 사라진 금괴를 되찾기 위해 희주를 집요하게 쫓는 조직 간부 박 이사 역의 이광수, 그리고 김성훈 감독이 참석했다.

'골드랜드' 속 안타고니스트인 이광수는 "시나리오에서 박 이사의 과거가 나오지 않아 얼굴의 흉터, 투스젬(금니) 등 아이디어를 제안했다. 그런데 어느날부터 사람들이 금니에 관심을 두니까 김성훈 감독이 본인의 아이디어라고 하더라. 확실한건 내가 처음 제안한 것이다. 투스젬도 내 사비로 샀다. 기회가 된다면 김성훈 감독과 나눈 문자 내역을 공개하겠다"고 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다.

'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다. '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com