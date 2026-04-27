"돈 없다"더니...고준희, 수천만원 에르메스백만 수십개 "지금은 못사" (고준희GO)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 집에 보관 중인 명품 가방들을 공개하며 솔직한 소비 철학과 일상을 털어놨다.

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27일 유튜브 채널 '고준희GO'에서는 '고준희가 20년간 모은 에르메스 백 최초 공개'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 고준희는 "에르메스 편을 준비하라고 해서 제가 전에 샤넬 편을 한 번 한 것처럼 엄마랑 같이 쓰는, 집에 있는 에르메스를 다 모아봤다"며 다양한 가방을 소개했다.

가방 개수에 대한 질문이 이어지자 그는 "다 집에 있는 가방, 에르메스 말고요? 다른 가방들이요? 명품백이라고 하면 제가 너무 사치스럽다"며 민망한 반응을 보였다.

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앞에 놓인 수많은 명품백을 보며 고준희는 "아마 엄마가 드시는 가방이 더 많을 거다"라고 말했다.

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이에 제작진이 "이거 다 하면 얼마 정도냐"고 묻자, 고준희는 "글쎄다. 지금 시세와 그때 가격이 다르기 때문에 지금 가격으로는 저도 못 산다"며 고개를 저었다.

최근 수수한 가방만 들고 다닌다고 밝힌 그는 "알다시피 최근에는 제 최애 가방, 그 가방만 메고 다닌 지가 좀 돼서 한 번도 안 든 가방도 있는 것 같다"고 전했다.

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이어 고준희는 "정말 에르메스 같지 않은 가방이 있지 않냐. 뭐가 제일 안 에르메스 같냐"며 즉석 퀴즈를 냈다. 중앙에 놓인 트윈 숄더백을 가리키며 그는 "처음 산 그대로다. 갤러리아에서 구매했던 걸로 기억나는데, 저는 로고 플레이를 안 좋아한다고 하지 않았냐. 누가 봐도 에르메스 티가 안 나서 더 좋았다"" 설명했다.

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또 "나만 알 수 있는 에르메스지만 바로 살 수 있는 거다. 원래 에르메스는 바로 못 사는데 그날은 바로 살 수 있었고, 이걸 빼면 두 개가 된다. 그때 또 혹했다"고 구매 이유를 밝혔다. 그러나 이내 "너무 혹해서 행복하게 샀지만 한 번도 들지 못했다"며 아쉬움을 드러냈다.

고준희는 자신의 취향에 대해 "나는 버킨보다 켈리를 좋아한다"고 밝히기도 했다. 또한 여러 가방 중에는 비닐도 뜯지 않은 새 제품도 있어 눈길을 끌었다.

명품 브랜드 에르메스 가방은 초고가 제품으로 아무 때나 구매할 수 없고 타이밍도 중요한 것으로 알려져 있다.

"또 에르메스 백을 살 거냐"는 질문에 고준희는 "돈이 있으면 살 텐데 지금은 없다. 최근에도 에르메스 측에서 연락이 왔는데 일본에 있는 친구를 통해 전달받고도 '지금은 돈이 없어 못 산다'고 했다"며 솔직하게 답했다.

shyun@sportschosun.com