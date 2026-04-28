김희철, 교통사고로 장애 4급 판정 "멘탈 나가..댄스 가수 생명 끝났다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철이 교통사고 후 활동에 어려움을 겪었다고 밝혔다.

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27일 김희철의 유튜브 채널에는 '위 사이트 다 아는 사람 손?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김희철은 "개인적인 상태 때문에 무대에 못 섰다. 오랜만에 컴백하면서 내 스스로도 많은 걸 개선하려고 노력했지만, (무대 위에) 혼자 있는 건 너무 힘들더라"라며 속마음을 꺼냈다. 김희철은 지난 2006년 교통사고로 전치 12주의 부상을 입었다. 당시 대퇴부, 발목 골절로 철심 7개를 삽입하는 대수술을 받았으며 이후 지체장애 4급 판정을 받았다.

김희철은 "'Devil(데빌)' 활동 때 몸이 안 좋다는 판정을 받고 멘탈이 나갔다. 병원에서 다리가 (안 좋고) 몸이 기울고 있다는 등의 진단을 받고 위축됐다. 댄스 가수로서 생명이 끝났다는 생각이 들었다"라고 말했다.

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이어 "'블랙 수트(Black Suit)' 활동 때는 내가 쫄보가 됐다는 걸 느꼈다. 아프다는 걸 아니까 무대에 서면 심장이 쿵쾅댔고 그 이후로는 무대에 거의 안 섰다. 리허설 때도 혼자 무대에 못 서겠더라. 원래 방송도 그만두려고 했는데 회사에서 말렸다"라고 덧붙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com