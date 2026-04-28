한승혁-김범수-이태양 보낸 대가인가...김서현 충격 2군행, 예견됐던 한화 불펜 붕괴

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회초 한화 김서현이 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 한승혁, 김범수, 이태양을 보낸 대가가 이렇게 큰 것일까.

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한화 이글스 불펜이 시즌 초반부터 무너지고 있다.

한화는 경기가 없는 27일 김서현을 2군으로 내려보내는 결단을 내렸다. 지난해 마무리 투수로 우뚝 섰고, 올해 개막 시점에도 마무리로 시작한 강속구 피처. 하지만 당장의 결론은 씁쓸한 2군행이었다.

총체적 난국이다. 마무리 김서현이 극도의 제구 난조를 보이며 마무리 자리를 내려놨다. 8회를 책임지게 한 2년차 정우주도 마운드에서 불안한 모습이 역력하다. 믿었던 베테랑 박상원도 혼자 버티기에는 힘에 부치는 모습. 오죽했으면 화이트의 부상 단기 대체 선수로 온 쿠싱을 선발이 아닌 마무리로 돌릴 지경의 팀 사정이었다.

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예견된 결과라는 얘기가 야구계에서 지배적이다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 6회말 등판한 KT 한승혁이 1루 관중석의 한화 팬들에게 모자를 벗어 인사하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.31/

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한화는 지난 시즌 한국시리즈까지 진출한 강팀. 당연히 올해도 목표는 우승. 전력 보강에도 지원을 아끼지 않았다. 그런데 방향이 뭔가 이상했다. 100억원을 들여 강백호를 데려왔다. 타격이 좋은 외국인 타자 페라자도 재영입했다. 분명 화력은 세질 게 당연했지만, 뭔가 중복 투자 느낌을 지울 수 없었다. 한화의 약점인 중견수 포지션 보강은 없었다.

야수는 야수대로 정리가 가능했다. 문제는 투수였다. '윈 나우'를 외치는 팀이 지난 시즌 필승조 역할을 하던 한승혁과 김범수를 떠나보냈다. 다 지킬 수 있었다. 한승혁은 강백호 FA 보호 명단에서 빼버렸다. 김범수의 경우 KIA와 4년 총액 20억원 계약을 하는 걸 바라보고만 있었다. 여기에 필승조 역할까지는 아니었지만, 롱릴리프와 불펜 역할을 모두 수행할 수 있는 베테랑 이태양마저 2차 드래프트를 통해 KIA로 옮겼다. 이태양은 KIA에서 엄청난 역할을 해주고 있다.

25일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 8회초 KIA 김범수가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.25/

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왜 보호 명단에서 제외했는지, FA 시장에서 거들떠보지 않았는지 그 세세한 내막까지는 알기 힘들다. 하지만 이들이 떠나는 걸 본 야구 관계자들은 "한화가 우승하고 싶은 마음이 진짜 있기는 한 거냐"라고 의구심을 품었다. 한승혁, 김범수의 필승조 역할을 할 투수를 팀 내에서 대체할 수 있다는 계산은, 너무 안일했다는 지적이었다. 김서현, 정우주와 같이 아직 경험이 부족한 어린 선수들은 언제 어디로 튈 지 알 수 없었다. 그나마 기대 이상 활약을 해주는 조동욱마저 없었다면 한화 불펜은 더욱 처참하게 무너질 뻔 했다.

26일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 이태양이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.26/

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나오면 흔들려 경기를 망치게 한 김서현이지만, 또 없으면 아쉬움이 생길 게 뻔하다. 그 역할을 대체할 선수들조차 마땅치 않기 때문이다. 이게 한화의 현실이다. 만약 한승혁이 있었다면 대체 마무리로 버텨줄 수 있었을까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com