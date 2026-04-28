'63세' 최양락, 동안비결 "쌍꺼풀 2번+거상+박피 18번" 충격 수술

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 최양락이 다양한 성형수술과 시술 경험을 솔직하게 털어놨다.

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지난 27일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 팽현숙과 최양락 부부가 출연해 일상을 공개했다.

이날 팽현숙은 남편의 스타일링을 직접 챙긴다며 "내가 어디 가면 코디를 미리 해둔다. 옷은 그렇게 입는데 얼굴이 문제"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 이영자가 "최양락이 못 생긴 얼굴은 아닌데"라고 하자, 팽현숙은 "피부가 안 좋았다. 여드름 자국이 많았다. 쌍꺼풀 수술을 매몰법으로 했다. 피부가 두꺼우면 풀린다. 다시 절개법으로 해서 쌍꺼풀 수술을 2번 했다"고 설명했다.

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이어 그는 "얼마 전에 당겼다. 32바늘 안면 거상술을 했다. 몇 달은 20대 같았다. 앞머리가 M자로 빠지기 시작하는 거다. 5200모를 심었다. 가만히 있으면 제3자가 겁을 먹을 수 있다. 화가 난 것 같다. 그래서 입꼬리 수술을 해서 올려줬다"며 다양한 시술 과정을 덧붙였다.

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또한 최양락은 박피도 18번이나 했다고. 최양락은 "그걸 해서 이 피부다. 귤껍질이라고 하고 멍게라고 했다"며 과거 피부 상태를 솔직하게 언급했다.

jyn2011@sportschosun.com