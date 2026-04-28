백종원 이어 안성재도 논란 휘말려...'흑백3' 합류 의문에 넷플릭스 "확인 어렵다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 넷플릭스 요리 서바이벌 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시즌3의 촬영 돌입에 대해 넷플릭스 측이 신중한 입장을 밝혔다.

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28일 넷플릭스는 측은 다수의 매체들을 통해 "시즌3가 오는 5월 중 촬영을 시작한다는 보도와 관련, 해당 프로그램은 서바이벌 형식이기 때문에 작품 관련 사항은 현재 확인이 어려운 점 양해 부탁드린다"며 말을 아꼈다.

앞서 스타뉴스 측은 '흑백요리사3'가 5월 촬영에 들어간다고 보도했다. 이는 지난 1월 시즌2 종료 이후 약 4개월 만으로, 제작이 빠르게 이어지는 셈이다.

'흑백요리사'는 스타 셰프 '백수저'와 무명 고수 '흑수저' 셰프들이 맞붙는 요리 서바이벌 프로그램으로, 시즌1과 시즌2 모두 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 기록하며 글로벌 흥행에 성공했다.

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특히 시즌3는 기존 개인전 방식에서 벗어나 '식당 대결'이라는 새로운 룰이 도입될 예정으로 알려졌다. 동일 업장에서 호흡을 맞춰온 셰프들이 4인 1조로 팀을 구성해 경쟁하는 방식으로, 프로그램 구조 자체가 크게 바뀌는 만큼 기대감이 높아지고 있다.

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또한 이 가운데 가장 큰 관심사는 단연 심사위원 라인업이다. 시즌1과 시즌2에서 중심을 잡았던 백종원과 안성재의 합류 여부가 최대 변수로 떠오르고 있다.

백종원은 최근 식품위생법 및 원산지표기법 위반 의혹 등 각종 논란에 휘말린 이후 방송 활동 중단을 선언한 상태다. 다만 일부 의혹에서 무혐의 판단이 이어지면서 "방송 출연은 아직 생각 없지만, 상황을 보며 고려해야 할 것"이라는 입장을 밝힌 바 있어 복귀 가능성은 열려 있다.

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안성재 역시 자신이 운영하는 레스토랑 '모수 서울'의 와인 빈티지 변경 제공 논란으로 공식 사과하며 이미지 타격을 입은 상황이다. 그는 "정확한 안내가 이뤄지지 않아 혼선을 드렸다"며 고개를 숙였다.

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이처럼 두 핵심 심사위원 모두 논란 이슈를 안고 있는 만큼, 시즌3에서 그대로 합류할지 혹은 새로운 인물로 교체될지 관심이 쏠린다.

한편 '흑백요리사3'는 'Next on Netflix 2026' 라인업에 포함되며 올해 공개를 목표로 제작이 진행 중인 것으로 전해졌다.

olzllovely@sportschosun.com