김선태, 뒷말 무성한 '초고속 승진'에 "충주시청에 피해준 것 맞아, 눈치 보여 퇴사"

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[스포츠조선 김소희 기자]전 '충주맨'이자 유튜버 김선태가 근황과 함께 향후 목표를 밝혔다.

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지난 27일 침착맨의 유튜브 채널에는 '전 충주맨 김선태 & 빠니보틀 초대석'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 침착맨이 여행 크리에이터 빠니보틀과 김선태를 초대해 근황 토크를 나누는 모습이 담겼다.

이날 침착맨이 근황을 묻자 김선태는 "바쁘게 살고 있다. 새로 나와서 유튜브를 하다 보니 챙길 게 많다. 직원도 한 분을 뽑았다"며 "1인 법인을 차렸는데 내가 직원을 케어해야 하지 않나. 2배로 힘들다"고 솔직하게 말했다.

이어 개인 유튜브 개설 과정에 대해서도 "초반에 10만, 20만 되고 한두 달, 세 달 가면 30만 될 줄 알았는데 너무 빨리 됐다"며 "걱정이 많이 돼 잠도 못 잘 정도였다"고 부담감을 털어놨다. 그러면서 "제 것만 잘 되면 괜찮은데, 잠깐 충주시 채널이 내려갔다. 20만 정도가 빠졌다"며 "저는 충주시가 잘 됐으면 좋겠다. 저 이후에 망하지 않았으면 좋겠다"고 미안한 마음을 드러냈다.

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공무원 조직 내 변화에 대한 언급도 이어졌다. 김선태는 "팀장직을 빨리 달았다. 거기에 대한 반감이 있었던 건 사실이다"며 "일반 분들은 잘 이해 못 하시겠지만 이게 정말 예민한 문제"라고 말했다. 이어 "기초 지자체에서 팀장 자리는 졸업, 병장 같은 느낌인데 쫄병이 병장 자리를 먼저 가면 누가 좋아하겠냐"며 "남들이 볼 때는 특혜 같은 느낌"이라고 설명했다.

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이에 빠니보틀이 "어느 정도는 퇴사한 이유가 사내 정치적인 면도 있네"라고 묻자, 김선태는 "그건 아니다"라고 단호히 선을 그었다. 그는 "스스로 눈치가 보인 것도 있고, 제가 충주시청에 사기 측면에서 피해를 준 것도 맞다"고 밝혔다.

또한 그는 "경험이 부족한 상태에서 홍보만 하다 보니, 나중에 팀장이나 과장이 됐을 때 회계나 민원처리를 잘 모르지 않나. 리더십도 없고 직원들의 신뢰도 받기 어려울 것 같았다"고 현실적인 고민을 털어놨다. 또한 "지자체는 사실상 5급이 끝인데 저는 6급에서 나왔다. 이미 졸업반이었다"며 "저는 혼자서 그냥 생각하고 유튜브 만드는 게 장점인데, 제가 누구를 컨트롤하고 누구를 신경쓰기에는 부담스럽기도 했다"고 덧붙였다.

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한편 김선태는 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 통해 '충주맨'으로 이름을 알렸다.

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그의 활약 덕에 충주시 공식 유튜브 채널은 100만명 가까이 되는 구독자 수를 기록했고, 김선태는 이러한 공로를 인정받아 7년 만에 6급 주무관으로 초고속 승진했다. 또 그 후 1년 만에 뉴미디어팀 팀장을 맡았다.

하지만 그는 지난 3월 개인 채널을 개설해 크리에이터로 전향했다. 해당 채널은 개설 3일 만에 100만 구독자를 돌파했고, 현재 165만 구독자를 기록하며 빠르게 성장 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com