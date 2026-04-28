배지현, ♥류현진 없이 홀로 이사한 64억 집 공개 "유치원 라이딩만 왕복 3시간"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 배지현이 류현진 없이 홀로 이사한 집을 공개했다.

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27일 배지현의 유튜브 채널에서는 '와이프 혼자 독박 이사. 근데 이제 육아를 곁들인(왕복 3시간 유치원 라이딩)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

배지현은 경기 출전을 앞둔 류현진을 대신해 홀로 이사를 했다. 배지현은 "기절 직전이다. 짐을 싹 다 가져가면 편한데 분리를 하려니까 뭘 가져갈지 모르지 않냐"며 "안 가져가는 짐도 상당히 있긴 한데 짐을 싹 꺼내면서 깜짝 놀랐다. 이 집이 수납이 좋으니까 다 넣어놨던 거다. 현진 씨랑 다짐한 게 이사 가서는 미니멀리즘으로 살자고 했다"고 밝혔다.

배지현은 류현진 없이 홀로 이사하는 이유에 대해 "원래 남편도 이사 때 올 수 있었는데 이사 다음날에 등판하게 되면서 전날 운동을 해야 한다. 인천을 넘어가야 해서 아주 기가 막히게 못 갔다. 완전히 나 홀로 하게 됐다"고 토로했다.

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이삿날 아침, 짐을 두러 잠시 차에 간 배지현에 아들은 울음바다가 됐다. 급하게 아들을 달래러 간 배지현은 "왜 울었냐"고 물었고 아들은 계속 울면서 유치원에 갈 준비를 했다.

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배지현은 한 달 간 일산에서 서울까지 유치원 라이딩을 하고 있었다고. 배지현은 "이사가 밀리면서 아이들 유치원이 애매해졌다. 3월 한 달 정도를 기존 일산 유치원을 다닐지 서울 유치원을 다닐지 고민하다가 딸은 괜찮은데 아들은 4월 중순에 입학하면 적응하는데 더 힘들 거 같아서 제가 결심을 했다. 3월 한 달은 출퇴근 삼아 일산에서 서울까지 라이딩을 하자. 그게 오늘이 마지막 날이자 이삿날이다. 그래서 너무 좋다"며 "이 시간대가 너무 막히는 시간이어서 역대급으로 걸릴 때는 2시간 10분 찍은 적이 있다. 오늘도 1시간 40분 나오지 않냐. 아이들도 힘들고 저도 힘들었는데 잘 왔다 갔다 했다"고 털어놨다.

이어 부부의 새 집이 공개됐다. 넓은 창이 돋보이는 거실부터 넉넉한 수납장과 아일랜드 식탁이 있는 주방까지 널찍했다. 거실에는 트로피 전시장까지 갖춰있었다. 이에 배지현은 류현진의 트로피들을 자랑스럽게 전시하며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

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한편, 류현진 배지현 부부는 지난 1월 강남구 신사동 빌라를 64억 원에 전액 현금 매수했다. 명의는 공동명의로 알려졌다.

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wjlee@sportschosun.com