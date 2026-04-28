[공식]진태현, '이숙캠' 하차에 씁쓸 심경 "매니저 통해 들어, 25년 중 가장 열심히 임했다"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 JTBC '이혼숙려캠프' 하차 심경을 직접 밝혔다.

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28일 진태현은 자신의 계정을 통해 장문의 손편지를 공개했다. 그는 "아직 방송 분량이 많이 남았는데 공식 기사가 먼저 올라왔다"며 "마지막 방송 후 인사를 드리려고 했는데 기사가 너무 많이 올라와, 미리 적어놓은 글로 인사드리겠다. 끝까지 많은 시청 부탁드린다"고 전했다.

공개된 글에서 진태현은 "제가 이혼숙려캠프에서 하차하게 됐다"며 "매니져를 통해 제작진의 저의 하차에 관한 설명과 결정을 듣게되었고 4월초 마지막 녹화로 '이숙캠'에서 떠나게 됐다"고 밝혔다

이어 "제 삶의 경험이 너무 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 저의 개인적인 생각, 조언이라는것들이 늘 고민이고 걱정이었다"면서 "시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

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그러면서도 그는 "그래도 25년 연예인 생활중 그 어떤 촬영보다 열심히했고 진정성있게 임했다"고 덧붙이며 프로그램에 대한 애정을 드러냈다.

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특히 진태현은 "너무 부족한 저를 함께하자고 추천해주신 장훈이 형에게 너무 감사하다"며 매주 함께 호흡을 맞춘 서장훈에게 고마움을 전해 눈길을 끌었다.

마지막으로 그는 "이제 아내와 더욱 더 "결혼장려커플"로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠다. 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠다"면서 "시청자 여러분들 진심으로 감사했다"고 인사를 건넸다.

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앞서 이날 JTBC 측은 "진태현이 '이혼숙려캠프'에서 하차하는 것이 맞다"고 공식 입장을 밝혔다. 이어 "2024년부터 약 2년 가까이 이어온 프로그램에 변화를 주기 위한 결정"이라며, 건강 문제가 아닌 프로그램 재정비 차원의 하차라고 설명했다. 서장훈과 박하선은 기존대로 출연을 이어갈 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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다음은 진태현 SNS글 전문

아직 방송 분량이 많이 남았는데 공식 기사가 올라왔네요…마지막 방송후 인사 드릴려고 했는데 기사가 너무 많이 올라와 미리 적어논 글로 인사드릴게요 끝까지 많은 시청 부탁드릴게요

안녕하세요 진태현 입니다

오늘은 여러분들과 팬들께 소식을 전하고자

이렇게 인사드립니다

제가 이혼숙려캠프에서 하차하게 되었습니다 매니져를 통해 제작진의 저의 하차에 관한 설명과 결정을 듣게되었고 4월초 마지막 녹화로 이숙캠에서 떠나게 되었습니다

제 삶의 경험이 너무 한정되고 주관적이라 프로그램 하는 동안 저의 개인적인 생각,조언이라는것들이 늘 고민이고 걱정이었는데 시청자님들과 출연 부부들에게 도움이 되었을지 돌아보니 부끄럽네요 그래도 25년 연예인 생활중 그 어떤 촬영보다 열심히했고 진정성있게 임했습니다

너무 부족한 저를 함께 하자고 추천해주신 장훈이형에게 너무 감사합니다

이제 아내와 더욱 더 "결혼장려커플"로 살면서 감사와 사랑 가득하게 살아가겠습니다 앞으로도 여러 방송과 또 준비하는 여러 도전도 열심히 해보겠습니다

시청자 여러분들 진심으로 감사했습니다