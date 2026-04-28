[SC리뷰] "좋아하는 것 같아"…김재원, 공사구분 원칙 깼다..말티즈 사랑단→김고은 직진 고백

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[스포츠조선 조지영 기자] 김재원이 김고은을 향한 직진 고백으로 안방 시청자를 설레게 만들었다.

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티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출)가 지난 27일 5-6회를 공개했다. 유미(김고은)를 좋아한다는 걸 자각한 순록(김재원)의 고백이 시청자들의 심박수를 높였다.

워크숍을 핑계로 유미에게 사적으로 다가가려는 주호(최다니엘)의 행동이 저전력 모드의 순록을 불타오르게 했다. 순록은 주호가 뒷풀이를 핑계로 유미에게 연락하지 못하도록 거짓말을 하고, 유미에겐 함께 영화를 보자고 제안해 '공사구분'이라는 자신의 원칙을 스스로 깼다. 하지만 주호가 영화관에 나타나는 변수로 인해 주호와 유미를 이어주려 한다는 오해를 샀고, 유미는 주호와 순록에게 불쾌감을 드러냈다.

설렘이 실망으로, 실망이 슬픔으로 바뀌려던 찰나 순록이 유미를 쫓아왔다. 하나의 우산을 나눠 쓰며 유미는 순록이 사실만을 말하고, 말에 진심을 담는 사람이라는 것을 알게 됐다. 말티즈를 포함한 순록에 대한 오해도 풀렸다. 하지만 유미가 자신에게 호감이 있다는 걸 알게 된 순록이 주변에 소개팅을 시켜줄 사람이 없느냐고 선을 긋자 유미는 자존심을 지키기 위해 친한 동생 제니(전소영)를 소개시켜줬다.

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유미에게 선을 긋고 소개팅을 했지만, 막상 유미가 소개팅을 주선해주자 순록의 마음은 복잡해졌다. 그러던 중, 주호가 사과를 핑계로 유미에게 와인을 선물하러 찾아온 것을 알게 된 순록은 제니와의 약속을 깨고 유미와 주호의 약속 장소에 나타났다. 주호가 선물하는 와인의 의미를 순록은 알고 있었던 것. 주호와 엉망진창으로 몸싸움까지 한 순록은 사과를 하기 위해 유미를 찾아갔고, 왜 찾아왔냐고 물어보는 유미에게 "아무래도 제가 작가님, 좋아하는 것 같아요"라고 고백했다. 자신의 원칙을 깨며 유미에 대한 마음을 깨달은 순록의 각성 엔딩은 시청자들을 설레게 만들었다.

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'유미의 세포들 시즌3'는 공개 2주 차인 지난 20일부터 26일까지 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 인기를 이어가고 있다. tvN에서 방송된 5회 시청률 역시 케이블과 종편 동시간대 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 전국, 수도권 기준 동일)

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com