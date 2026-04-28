권력 정점 현빈vs반격 정우성 다시 맞불..'메이드 인 코리아2' 하반기 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(박은교 각본, 우민호 연출, 이하 '메이드 인 코리아2')가 올해 하반기 공개를 앞두고 스틸을 공개했다.

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시청자의 호평 속 국내는 물론 아시아·태평양 지역을 넘어, 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 중 전 세계 '최다 시청' 1위에 등극하며 글로벌 메가 히트작으로 자리매김한 '메이드 인 코리아'가 시즌2의 포문을 열며 퍼스트룩 스틸을 공개했다.

공개된 퍼스트룩 스틸은 묵직한 분위기 속 한층 짙어진 아우라를 발산하는 백기태(현빈), 장건영(정우성), 백기현(우도환)의 모습을 담아내 눈길을 사로잡는다.

깊은 생각에 잠긴 듯 집무실 책상 앞에 앉아 있는 백기태의 서늘하면서도 여유가 느껴지는 모습은 그가 권력의 정점에 올랐음을 보여준다. 시즌1에서 범접 불가한 카리스마로 인생 캐릭터를 경신했다는 평을 얻은 만큼, 시즌2에서 백기태가 보여줄 새로운 행보에 기대감을 더한다.

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이어, 시즌1에서 씁쓸한 결말을 맞았던 장건영이 이목을 집중시킨다. 과거의 광기 어린 집념 대신 냉철함과 차분함을 장착한 장건영이 과연 어떤 방식으로 백기태와 격돌하며 극의 긴장감을 완성할지 궁금증을 자극한다.

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수화기를 든 채 정면을 응시하는 백기현은 단단한 눈빛과 묵직한 존재감으로 시선을 압도한다. 특히 형 백기태와 장건영 사이를 파고들 결정적 변수로서, 판도를 어떻게 뒤흔들지 호기심을 자극한다. 마지막으로, 날 선 표정으로 마주하며 팽팽한 기싸움을 벌이는 백기태, 백기현 형제의 모습은 일촉즉발의 긴장감을 자아내며 향후 펼쳐질 예측불가한 전개에 힘을 싣는다.

배우들의 빈틈없는 연기 앙상블과 탄탄한 스토리텔링, 시네마틱 경험을 선사하는 압도적인 완성도로 화제를 모은 '메이드 인 코리아2'를 향한 시청자들의 기대가 벌써부터 뜨겁게 달아오르고 있다.

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주요 콘텐츠 플랫폼과 커뮤니티에는 정주행 열풍과 함께 시즌2를 향한 자발적인 기대감을 드러내는 호평이 줄을 잇고 있다. 여기에, 타임지가 선정한 '2026년 가장 기대되는 한국 드라마'에 이름을 올리며 글로벌 메가 히트작으로서 저력을 입증한 '메이드 인 코리아'는 올 하반기 공개될 시즌2에서 한층 노골적이고 위험해진 인물들의 전면전을 예고하며, '반드시 봐야 할 시리즈'로서의 위상을 다시 한번 공고히 할 전망이다.

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'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 권력의 정점에 선 백기태, 반격을 준비해온 장건영, 형과는 다른 권력의 꼭대기를 향해가는 백기현의 더 큰 욕망이 거침없이 폭주하며 돌이킬 수 없는 균열로 판을 뒤흔드는 이야기를 그린 작품이다. 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연했고 전편에 이어 우민호 감독이 연출을 맡았다. 올해 하반기 디즈니+를 통해 공개 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com