'이단아' 김풍→'중식마녀' 이문정까지..미식 예능 '요리는 괴로워' 5월 9일 유튜브→tvN 동시 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 요리가 괴로운 셰프들의 신개념 팀플 예능 '요리는 괴로워!'가 5월 9일 공개된다.

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오는 5월 9일 유튜브 채널 '라꼰즈'와 tvN을 통해 첫 공개되는 '요리는 괴로워!'는 새로운 요리 아이디어를 찾기 위해 뭉친 셰프들이 펼치는 '요리 전시회' 프로젝트를 담은 예능이다.

카메라 앞에서만 요리하는 '쇼셰프' 김풍, '딤섬의 여왕' 정지선, '중식 마녀' 이문정, '장사 천재' 조서형, 개그우먼 이은지가 출연을 확정 지은 가운데, 미식 워크샵부터 어디서도 본 적 없는 4인4색 콜라보 쿠킹쇼까지 차별화된 미식 경험이 예고되며 벌써부터 큰 관심을 불러일으키고 있다.

그런 가운데 '요리는 괴로워!' 제작진은 셰프들의 요리하는 모습이 담긴 티저 영상을 게재해 눈길을 끈다. 웍 하나로 중식계를 평정한 유일무이 중식 여왕 정지선, 접시 위에 마법을 펼칠 중식 마녀 이문정, 젊은 피지만 손맛만은 한식 최고령인 조서형, 셰프들 사이에서 살아남은 요리계의 이단아 김풍까지, 이은지의 에너지 넘치는 소개 멘트와 더불어 요리에 몰입하고 있는 이들의 치열한 눈빛과 압도적인 퍼포먼스가 본 방송을 향한 궁금증을 끌어올린다.

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특히 카리스마 가득한 정지선, 이문정, 조서형 셰프와 달리, 김풍이 생 양파를 씹어먹고 과자를 주먹으로 으깨는 장면, "요리는 괴롭지만 그래도 좋다"고 다 함께 외치는 장면은 이들이 선사할 차별화된 요리 여정을 기대케 한다. 뿐만 아니라 방송의 재미를 배가시킬 첫 회 게스트로 궤도, 조나단, 이사배가 출격을 알려, 4인의 셰프와 게스트들은 어떤 케미를 보여줄지 이목이 쏠린다.

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'요리는 괴로워!'는 오는 5월 9일 저녁 6시 유튜브 채널 '라꼰즈', 밤 10시 30분 tvN에서 첫 방송된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com