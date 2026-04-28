[공식] 한다감, 결혼 6년차 '46세'에 찾아온 기쁜 소식 "아이 갖게 됐다" 임신 발표

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 한다감이 결혼 6년 차에 임신 소식을 전했다.

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28일 한다감은 개인 계정을 통해 "결혼 6년 차에 접어든 지금 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다"고 직접 임신 사실을 밝혔다. 이어 "아직도 믿기지 않지만 너무나 감사하고 경이로운 이 순간을 알리고 싶었다"며 벅찬 소감을 전했다. 소식이 전해지자 팬들과 대중의 따뜻한 축하와 응원이 쏟아졌다.

MBC '사랑을 위하여'로 데뷔한 한다감은 드라마 '터치' '우아한 친구들' '국가대표 와이프' '아씨두리안' '셀러브리티' 등 다양한 작품에서 안정적인 연기력은 물론, 폭넓은 캐릭터 소화력으로 '명품 배우'로서의 입지를 탄탄히 다져왔다. 또한 특유의 친근하고 솔직한 매력으로 예능에도 종종 얼굴을 비추며 대중과의 접점을 넓혔다.

이외에도 골프웨어 브랜드의 모델로 활동 중인 한다감은 얼마 전 공개한 화보를 통해 완벽한 핏과 트렌디한 스타일을 선보이기도. 더불어 영화 '점례는 나의 빛' 개봉까지 앞두고 있는 만큼 연기, 예능, 화보 등 전방위 활약을 펼치며 굳건한 존재감을 입증하고 있는 그의 행보에 기대가 모이고 있다.

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한다감 관계자 측에 따르면, "한다감은 현재 임신 안정기에 접어든 상태로 올가을 출산 예정이다. 무리 없는 선에서 스케줄과 운동을 병행하며 건강한 일상을 이어가고 있다"고 말했다.

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인생의 새로운 챕터를 시작한 가운데, 배우와 부모의 역할을 동시에 소화할 그의 활발한 행보에 관심이 집중된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com