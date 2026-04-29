'대체불가' 김고은일 수밖에 없는 '유미의 세포들'

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김고은이 '집돌이' 김재원을 움직이게 만들었다.

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김고은은 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'(송재정·김경란 극본, 이상엽 연출)에서 감정에 솔직하면서도 자존심을 지키려는 유미 역을 맡아, 자존심과 설렘 사이 흔들리는 현실 연애로 시청자들을 매료시켰다.

이날 방송에서 유미는 자신에게 무의식적으로 선을 긋는 듯한 순록(김재원)의 태도에 상처받으면서도 이를 감추기 위해 '자존심 세포'를 방패로 삼았다. 쿨한 척 후배를 소개팅 상대로 주선하는가 하면 우연을 가장해 찾아간 데이트 현장에서는 애써 태연한 얼굴로 밥값을 계산하며 스스로를 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'로 애써 거리 두는 모습을 보였다.

하지만 이성적인 선택 이면에는 쉽게 가라앉지 않는 감정이 자리하고 있었다. 주호(최다니엘)의 무례한 직진에는 "이런 식으로 얼렁뚱땅 농담인 척 슬그머니 다가오는 남자 엄청 싫어해요"라며 단호하게 선을 긋는 태도를 보인 반면, 순록 앞에서는 걷잡을 수 없는 마음을 다잡기 위해 원고 작업에 몰두하는 상반된 모습을 드러냈다.

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이후 순록이 제니와의 약속을 취소하고 주호와의 몸싸움까지 불사한 뒤 유미를 찾아와 "좋아하는 것 같아요"라며 고백하는 엔딩은 두 사람의 관계가 새로운 국면에 접어들었음을 알렸다.

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김고은은 겉으로는 의연하지만 속으로는 애타는 유미의 복합적인 심리를 특유의 디테일한 연기로 풀어냈다. 순록이 소개팅 이야기를 꺼내며 선을 긋는 순간 굳어지는 표정과 애써 짓는 씁쓸한 미소는 상처를 숨기려는 인물의 감정을 고스란히 전달했다.

특히 카페에서 데이트 중인 두 사람을 발견하고 인사를 건네는 모습에서는 과장된 밝은 톤과 어색한 제스처를 통해 자존심을 지키려는 모습을 짠하면서도 현실적으로 그려냈다. 단순한 상황을 넘어 왜 그런 선택을 할 수밖에 없는지까지 납득하게 만든 대목이다.

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또한 불쾌한 상황을 정면으로 짚어내는 단단한 태도부터 예고 없이 찾아온 고백 앞에서 순간적으로 멈춰버린 반응까지 김고은은 시시각각 변하는 유미의 온도차를 유연하게 오가며 극의 흐름을 안정적으로 이끌었다. 애써 눌러온 마음이 무너지기 직전의 흔들림을 과장 없이 담아내며 시청자들을 유미의 상황 속으로 끌어들였다.

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이처럼 김고은은 밀어내려 할수록 더 남는 감정을 따라가며 관계의 방향까지 바꿔냈다. 쌓여온 선택들이 결국 고백으로 돌아온 가운데, 이후 유미와 순록의 관계가 어떤 변화를 맞이할지 관심이 모아진다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com