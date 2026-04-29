'교생실습' 한선화 "호러 코미디 처음 제안 받고 '이게 뭐지?' 싶었다"

영화 '교생실습' 시사회가 29일 오후 서울 용산CGV에서 열렸다. 한선화가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.29/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 한선화가 "처음 시나리오를 받고 '이게 뭐지?' 싶었다"고 말했다.

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29일 오후 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 호러 코미디 '교생실습'(김민하 감독, 26컴퍼니·콘텐츠지 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 교장선생님의 무서운 잔소리보다 사명감이 먼저인 교생 은경 역의 한선화, 흑마술 동아리 쿠로이소라 리더 아오이 역의 홍예지, 리코 역의 이여름, 하루카 역의 이화원, 일본에서 온 사무라이 요괴 이다이나시 역의 유선호, 그리고 김민하 감독이 참석했다.

한선화는 "처음 시나리오를 받았을 때 '이게 뭐지?' 싶더라. 독특하고 개성이 넘치는 신선한 시나리오였다. 김민하 감독을 만나 이야기를 들어보니 구체적으로 전하고 싶은 메시지와 연출 의도가 느껴지더라. 한 번 재미있게 해보자는 생각으로 임했다"며 "김민하 감독의 전작을 보기도 했는데, 무서운걸 잘 못 보는데도 재미있게 호러 코미디를 잘 담았더라. 믿음이 생겨서 이 작품에 참여하게 됐다"고 답했다.

'교생실습'은 수능 귀신에 맞서 죽음의 모의고사를 치르게 된 열혈 MZ 교생과 흑마술 동아리 소녀들의 이야기를 그린 작품이다. 한선화, 홍예지, 이여름, 이화원, 유선호 등이 출연했고 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'의 김민하 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 5월 13일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com