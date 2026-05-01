이혼 후 공개 열애...최고기, 딸 앞에서 현여친과 '럽스타' 시작

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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 최고기가 여자친구와의 '럽스타그램'을 공개하며 화제를 모으고 있다.

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최근 최고기는 "사계절이 따뜻해서 덥지도 춥지도 않았던 것 같다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 연인 이주은과 함께한 달달한 커플 모먼트가 담겼다. 특히 딸 솔잎 양과 이주은이 다정하게 어울리는 모습까지 공개돼 훈훈함을 더했다.

앞서 최고기는 최근 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활'을 통해 연인 관계를 처음으로 공개한 바 있다.

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그의 여자친구 이주은은 최고기의 유튜브 채널 PD로 알려졌으며, 방송에서 최고기는 프러포즈 반지를 건네며 진심 어린 청혼을 해 시선을 모았다.

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두 사람은 결혼과 2세 계획에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 이주은은 "계획하기보다는 자연스럽게 생각하고 있다. 아이가 생기면 축복이니까 그에 따를 것이다. 안 생기더라도 솔잎이만 있어도 괜찮다"며 조심스럽게 속마음을 전했다.

또한 방송 이후 유깻잎도 입장을 밝혔다. 그는 "이번 방송 출연을 앞두고 저 역시 고민이 많았다"며 "주은님도 저도 솔잎이의 든든한 보호자이자 엄마로서 노력하는 마음은 같다고 생각한다"고 전해 눈길을 끌었다.

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한편 최고기는 유깻잎과 지난 2016년 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나, 2020년 이혼했다.

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현재 딸은 최고기가 양육 중이며, 이후 새로운 연인과의 관계를 공개하고 일상까지 공유하며 또 다른 가족의 모습을 보여주고 있다.

shyun@sportschosun.com