'유산 2번' 김승혜, 임신 사실 숨겼다 결국 '임밍아웃'...♥김해준 울컥 "진짜야?"

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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 김승혜가 두 번의 유산을 딛고 다시 찾아온 임신 소식을 전하며 감격의 순간을 공개했다.

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지난 5일 김승혜는 자신의 유튜브 채널을 통해 '여러분 저 임신했어요♥'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속 그는 "좋은 소식으로 이렇게 카메라를 켜게 됐다"며 환한 미소로 임신 사실을 알렸다.

김승혜는 2세 준비 과정에서 겪었던 아픔도 솔직하게 털어놨다. 그는 "본격적으로 준비를 시작하자마자 첫 달에 임신이 됐지만, 화학적 유산을 두 번 연달아 겪으면서 많이 힘들었다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

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이어 "유튜브 댓글을 보니 많은 분들이 저희 2세를 위해 기도해주신다고 해서 정말 큰 힘이 됐다"며 시청자들에게 진심 어린 감사 인사를 전했다.

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난포 주사를 맞으며 간절히 아이를 기다렸던 그는 배란 후 얼리 임신 테스트기를 확인했고, 두 줄이 나타나자 울컥하며 눈물을 보였다.

그러나 기쁨도 잠시, 그는 쉽게 확신할 수 없는 상황에 대한 두려움도 함께 털어놨다. "화학적 유산을 두 번 겪어서 남편에게 지금 말해야 할지, 병원 다녀온 뒤 말해야 할지 고민된다"며 조심스러운 마음을 드러냈다.

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결국 김승혜는 남편인 개그맨 김해준에게 바로 알리지 못한 채 산부인과를 찾아 1차 피검사를 진행했다.

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그는 "3일 뒤에 다시 병원에 갈 예정인데, 이번에는 꼭 잘 됐으면 좋겠다. 기쁘면서도 한편으로는 무섭다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

이후 진행된 2차 피검사에서는 더욱 긍정적인 결과가 나왔다. 김승혜는 "의사 선생님께서 일주일 뒤 아기집을 보자고 하셨다"고 전하며 기대감을 드러냈다.

그럼에도 그는 남편에게 아직 임신 사실을 알리지 않은 상태였다. 김승혜는 "아기집까지 확인한 뒤 사진과 함께 깜짝 이벤트를 해주고 싶은데, 그때까지 말을 안 할 수 있을지 모르겠다"며 설레는 고민을 털어놨다.

결국 그는 임신 테스트기 두 줄과 초음파 사진을 준비해 "아빠가 된 걸 축하해"라는 메시지로 깜짝 이벤트를 꾸몄다. 아무것도 모르고 집에 돌아온 김해준은 이를 확인한 뒤 "진짜냐"며 울컥한 표정으로 아내를 꼭 안아주며 감동적인 순간을 만끽했다.

한편 김승혜는 동갑내기 개그맨 김해준과 지난 2024년 결혼했다.

shyun@sportschosun.com