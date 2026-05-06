'취사병' 박지훈 "軍미필자이지만 밀리터리 덕후..해병대 수색대 가고싶다"

6일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'의 제작발표회. 박지훈이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박지훈이 "해병대 수색대 정말 가고 싶다"고 말했다.

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6일 오후 서울 광진구 자양동에 위치한 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 매사 주어진 일에 진심을 다하는 취사병 강성재 역의 박지훈, 규율보다 경험을 절차보다 직감을 믿는 행정보급관 상사 박재영 역의 윤경호, 여대 학군단 출신의 강림소초장 중위 조예린 역의 한동희, 전역을 앞둔 강림소초의 취사병 병장 윤동현 역의 이홍내, 무사안일주의 대위 황석호 역의 이상이, 그리고 조남형 감독이 참석했다.

미필자로서 군인 역을 소화한 것 또한 "오히려 조남형 감독은 군대를 다녀오지 않은 배우가 이 역할을 맡길 바랐다. 어색하고 새롭게 느껴지는 그 분위기를 표현해주길 바랐다. 나도 밀리터리 덕후라 어느 정도는 알고 있었지만 막상 촬영하니 정말 새롭더라. 군인들이 이렇게 생활한다는 것을 체험하게 됐다. 군대를 다녀온 워너원 멤버들의 조언은 없었다. 서로 작품 이야기를 잘 안하게 된다"고 덧붙였다.

실제로 해병대 수색대를 희망 한다는 박지훈은 "20대 때부터 로망이 있어서 아직 변함은 없다. 해병대 수색대를 너무 가고 싶다. 취사병을 연기해 봤지만 아직 마음의 변함은 없다"고 흔들림 없는 기세를 보였다.

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제이로빈 작가의 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병이 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이 등이 출연했고 '이사장님은 9등급' '나의 X같은 스무살' '독고빈은 업뎃중'의 최룡 작가가 극본을, '우월한 하루'의 조남형 감독이 연출을 맡았다. 오는 11일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com