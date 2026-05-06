'취사병' 윤경호 "'핑계고'로 폭발적 사랑 받아..당황스럽고 걱정되지만 감사히 적응中"

6일 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 열린 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'의 제작발표회. 윤경호가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 윤경호가 "'핑계고' 이후 쏟아지는 관심과 사랑, 배우로서 당황스럽기도 하다"고 말했다.

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6일 오후 서울 광진구 자양동에 위치한 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(최룡 극본, 조남형 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 매사 주어진 일에 진심을 다하는 취사병 강성재 역의 박지훈, 규율보다 경험을 절차보다 직감을 믿는 행정보급관 상사 박재영 역의 윤경호, 여대 학군단 출신의 강림소초장 중위 조예린 역의 한동희, 전역을 앞둔 강림소초의 취사병 병장 윤동현 역의 이홍내, 무사안일주의 대위 황석호 역의 이상이, 그리고 조남형 감독이 참석했다.

윤경호는 "내부 살림을 맡는 엄마 같은 역할이다. 원칙 보다는 자신만의 경험으로 부대원을 책임지는 캐릭터를 맡았다"며 "최근 '핑계고'를 통해 많은 사랑을 받고 있는데 '핑계고' 제작진에게 너무 감사하다. 사람 윤경호로서 에피소드를 좋아해주는데 배우로서 당황스럽기도 하다. 감사하면서도 색이 강하게 입혀지지 않을까 걱정도 된다. 누군가 또 다른 사람에게 관심이 가면 나도 잊혀질 것이다. 감사한 마음으로 잘 적응하려고 한다"고 소감을 전했다.

제이로빈 작가의 동명의 인기 네이버웹툰을 원작으로 한 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼을, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병이 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈, 윤경호, 한동희, 이홍내, 이상이 등이 출연했고 '이사장님은 9등급' '나의 X같은 스무살' '독고빈은 업뎃중'의 최룡 작가가 극본을, '우월한 하루'의 조남형 감독이 연출을 맡았다. 오는 11일 저녁 8시 50분에 티빙과 tvN에서 첫 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com