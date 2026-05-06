'단종 오빠' 박지훈, 내년 군 입대 깜짝 발표…"해병 수색대 가고 싶다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김정난이 후배 배우 박지훈을 위해 직접 집밥을 차리며 남다른 애정을 드러냈다. 박지훈은 바쁜 스케줄과 아역 출신 배우로서의 고민, 군 입대 계획까지 솔직하게 털어놨다.

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6일 유튜브 채널 '김정난'에는 박지훈이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 김정난은 박지훈을 위해 직접 다슬기국과 각종 반찬을 준비하며 "오늘 한 끼도 못 먹었다고 해서 만들었다"고 반갑게 맞이했다.

박지훈은 "최근까지 다이어트 중이었다"며 "집에 자주 못 들어가고 맨날 밖에서 사 먹는다. 거의 김밥 인생"이라고 털어놨다. 이어 "배달 음식도 샐러드 위주로 먹는다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

두 사람은 영화 '세상 참 예쁜 오드리'로 인연을 맺었다. 김정난은 "지훈이가 내 아들로 나왔었다"며 "이번에 백상 신인상 후보에도 올랐다. 사람들이 '단종 앓이'를 할 정도 아니냐"고 칭찬했다.

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특히 김정난은 박지훈의 연기 태도를 극찬했다. 그는 "첫 리딩 날부터 카메라가 있는 것처럼 감정 표현을 다 하더라"며 "요즘은 그냥 읽듯 리딩하는 친구들도 많은데 지훈이는 정말 귀했다"고 말했다.

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이어 "아이돌 출신이라 겉멋이 들어갔을 줄 알았는데 전혀 아니었다"며 "새벽 촬영 때 일부러 머리까지 헝클어뜨리고 나왔더라. 캐릭터를 고민한 흔적이 보였다"고 감탄했다.

박지훈은 현재 살인적인 스케줄을 소화 중이라고도 밝혔다. 그는 "4월에 쉬는 날이 딱 이틀 있었다"며 "'취사병' 홍보에 워너원 관련 일정, 솔로 컴백 준비까지 겹쳤다"고 말했다. 이어 "집은 거의 숙박업소 수준"이라며 "씻고 자고 일어나면 다시 스케줄 간다"고 토로했다.

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또 그는 연예계 생활 속 고민도 고백했다. 박지훈은 "요즘 순수함에 대해 많이 생각한다"며 "점점 계산적인 사람이 되어가는 것 같고, 보여지는 이미지에 집중하게 된다"고 털어놨다.

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이에 김정난은 "그렇게 스스로 돌아보는 것 자체가 순수한 것"이라며 "때가 묻어야 깊은 연기도 할 수 있다"고 따뜻하게 조언했다.

박지훈은 군 입대 계획도 공개했다. 그는 "내년이면 진짜 가야 한다"며 "해병 수색대에 가고 싶다. 나이 제한이 29살까지라 1년 남았다"고 밝혔다. 김정난은 "엄마가 걱정하시겠다"고 했지만, 박지훈은 "오히려 빡센 데 갔다 오라고 좋아하신다"고 답해 웃음을 안겼다.

한편 박지훈은 오는 4월 29일 솔로 앨범 '리플렉트(Reflect)' 발매를 앞두고 있다고 밝혔으며, "지나온 과거의 나를 다시 마주하는 콘셉트"라고 소개했다.

olzllovely@sportschosun.com