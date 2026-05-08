김우빈, '♥신민아와 신혼 생활' 어떤가 봤더니..."아침밥 꼭 챙겨먹어" 달달

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[스포츠조선 김수현기자] 김우빈이 배우 신민아와의 달콤한 신혼생활 속에서도 철저한 자기관리 루틴을 공개해 화제를 모으고 있다.

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7일 유튜브 채널 '맨 노블레스'에는 '김우빈이 새롭게 영업 중인 아이템은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 김우빈은 차기작부터 건강 관리, 일상 루틴까지 다양한 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 김우빈은 "나의 다음 작품을 예상한다면?"이라는 질문에 차기작 기프트를 언급했다.

그는 "지금 열심히 촬영하고 있는 작품이다. 제목처럼 저에게도, 또 시청자분들께도 선물 같은 작품이 됐으면 좋겠다"며 작품에 대한 애정을 드러냈다. 이어 "저는 야구 감독 역할을 맡았다. 지금까지 보여드린 느낌과는 조금 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"며 새로운 변신에 대한 기대감을 높였다.

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특히 김우빈은 꾸준한 자기관리 비결과 건강 루틴도 공개해 눈길을 끌었다.

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16년째 감사 일기를 쓰고 있다는 그는 "날씨가 감사하다. 여름 옷 촬영할 때는 이상하게 항상 추운데 오늘은 날씨가 너무 따뜻하고 꽃도 피어서 감사한 마음이 들었다"며 소소한 일상에도 감사함을 느끼는 모습을 보였다.

또 건강 루틴에 대해서는 "양치 후 따뜻한 물 마시기, 유산균 먹기, 하루 세 끼 챙겨 먹기"를 꼽았다.

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김우빈은 "하루 세 끼, 네 끼를 먹기도 한다. 아침은 무조건 챙겨 먹는다"며 "요즘에는 식단을 하고 있어서 밥과 닭가슴살, 방울토마토 같은 걸 먹는다"고 밝혔다.

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오랜 시간 탄탄한 몸매를 유지 중인 그는 "웨이트 트레이닝은 주 3~5회 정도 하고 사우나도 정말 좋아해서 자주 간다"며 꾸준한 운동 습관도 공개했다.

한편 김우빈은 지난해 12월 신민아와 10년 공개 열애 끝에 결혼식을 올리며 많은 축하를 받았다. 이후 최근에는 스페인으로 신혼여행을 다녀오며 행복한 신혼생활을 보내고 있는 근황도 전했다.

김우빈은 차기작인 tvN '기프트'를 통해 팬들과 만날 예정이다.

shyun@sportschosun.com