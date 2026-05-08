"지수·블리수 책임 없다" 의상 미반환 논란 디자이너, 2일 만에 입 열었다

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[스포츠조선 이지현 기자] 블랙핑크 지수가 해외 디자이너의 의상 미반환 주장에 휘말린 가운데, 해당 디자이너가 "지수를 직접 비난하려던 의도는 없었다"며 추가 입장을 내놨다. 다만 수개월간 이어진 소통 부재로 브랜드가 큰 피해를 입었다고 토로했다.

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8일 디자이너 벤자민 포르트만스는 자신의 SNS를 통해 "지수와 그녀의 팀에 대한 상황을 공개적으로 명확히 하고 싶다"며 장문의 입장문을 게재했다.

그는 "우선 지수와 블리수는 어떤 의상도 훔치거나 직접 관리·배송·개인 보관한 적이 없다"며 "내가 처음 이 문제를 언급했던 방식에 대해서도 책임을 지고 싶다. 지수를 직접 비난하려는 의도는 전혀 없었다"고 밝혔다.

이어 "지난해 12월 한국에서 예정됐던 지수 관련 촬영을 위해 의상들을 파리로 보냈다"며 "하지만 촬영 일정이 여러 차례 연기됐고, 시간이 흐르는 동안 의상은 반환되지 않은 채 명확한 업데이트나 해결 방안도 전달받지 못했다"고 주장했다.

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벤자민은 "독립적으로 활동하는 젊은 디자이너로서 이번 상황은 브랜드에 심각한 영향을 미쳤다"며 "해당 작품들은 감정적으로도 금전적으로도 가치가 큰 의상들이다. 오랜 기간 소통 없이 반환되지 않으면서 내 작업과 향후 기회에도 영향을 끼쳤다"고 털어놨다.

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또 "팀 측에 보낸 청구서는 의상이 반환되지 않을 경우에만 유지되는 것이었고, 현재는 반환이 이뤄질 것이라는 답변을 받은 상태"라며 "이번 설명을 통해 아티스트 본인과 소통 문제를 분리해서 봐주길 바란다"고 덧붙였다.

앞서 벨기에 앤트워프 기반 신진 패션 브랜드 JUDASSIME의 디자이너 벤자민 포르트만스는 "지수가 내 물건을 훔쳐갔다"는 표현이 담긴 게시물을 올려 논란이 확산된 바 있다. 당시 그는 "지수 측에 앨범 커버 촬영용 의상을 보냈지만 일정이 계속 연기됐고 답변도 받지 못했다"며 불만을 드러냈다.

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이후 그는 추가 영상을 통해 "답변을 받기 위해 지수의 이름을 언급했던 것"이라며 과도한 비난과 악성 댓글 자제를 요청했다. 또 "미국 측에서 연락이 왔고, 문제 해결을 위해 직원을 한국에 보낼 예정이라고 들었다"고 전하기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com