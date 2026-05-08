박미선, 유방암 투병 후 첫 어버이날 '감동'...자녀들 '돈다발 ATM' 선물 공개

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박미선이 자녀들로부터 '통 큰 어버이날 선물'을 받고 감동한 근황을 공개했다.

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8일 박미선은 자신의 SNS를 통해 "애들이 준비한 이벤트. 요샌 별게 다 있네요~ 세상 모든 부모님들 애쓰셨어요"라는 글과 함께 밝은 미소를 담은 일상을 전했다.

이날 박미선은 아들과 딸에게 받은 특별한 어버이날 선물을 직접 공개했다.

두 자녀는 커다란 카네이션 꽃다발은 물론, 현금이 가득 담긴 이른바 '어버이날 ATM기' 선물까지 준비해 놀라움을 자아냈다. 예상치 못한 '효도 이벤트'에 박미선은 감동과 웃음을 동시에 드러냈다.

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특히 최근 건강을 회복 중인 박미선은 이전보다 한층 생기 있는 얼굴로 근황을 전하며 훈훈함을 더했다.

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앞서 박미선은 건강 악화로 활동을 중단한 뒤 유방암 초기 진단 사실이 알려지며 많은 응원을 받은 바 있다. 이후 그는 약 1년간 치료에 전념한 끝에 방송에 복귀했다.

또한 지난해 tvN 유 퀴즈 온 더 블럭에 출연해 "현재는 약물 치료 중"이라고 밝히며 투병 과정을 솔직하게 전했다.

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당시 박미선은 "유방암은 완쾌라는 표현을 쓰기 어렵지만, 다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"며 담담하면서도 긍정적인 마음가짐을 전해 많은 이들의 응원을 받았다.

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한편 박미선은 투병 이후 약 1년 6개월 만에 방송 복귀를 앞두고 있다.

남편 이봉원과 함께 MBN 새 가족 관찰 예능 남의 집 귀한 가족에 출연할 예정이며, 오는 6월 첫 방송된다.

shyun@sportschosun.com