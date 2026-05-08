주우재 미담 터졌다…10년 전 조연배우 챙긴 반전 인성 "시크함 뒤 따뜻한 배려"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 출신 방송인 주우재의 따뜻한 인성이 뒤늦게 재조명되고 있다.

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최근 한 SNS 계정에는 "지금은 정말 유명해진 남자 연예인 미담을 풀어본다"는 글과 함께 주우재와의 10여 년 전 인연을 회상하는 영상이 게재됐다.

작성자 A씨는 과거 웹드라마 조연으로 활동하던 시절을 떠올리며 "회사도, 매니저도 없이 모든 걸 혼자 감당하던 때였다"고 털어놨다.

A씨에 따르면 당시 현장에서 주우재는 늘 혼자 있던 자신을 먼저 챙겼다. 그는 "주우재 씨가 일부러 회사 관계자들과 이야기할 때도 나를 자연스럽게 끼워주셨다"며 "그때는 어린 나이에 현장이 너무 낯설고 힘들었는데 그런 배려가 정말 큰 힘이 됐다"고 전했다.

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특히 촬영 중 벌어진 한 해프닝도 공개돼 눈길을 끌었다. A씨는 "주우재 씨와 단둘이 촬영하는 장면이 있었는데 둘 다 흰 스트라이프 티를 입고 나온 적이 있었다"며 "스태프들이 급하게 저한테 갈아입고 오라고 했고, 너무 죄송하고 서러워서 화장실에서 몰래 울었다"고 회상했다.

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이어 "그런데 주우재 씨가 그걸 보셨는지 '배려해줘서 너무 고마워요'라고 오히려 미안해하셨다"며 "본인은 잘못한 게 하나도 없는데도 저를 먼저 다독여주셨다"고 고마움을 드러냈다.

촬영 종료 후 열린 쫑파티에서도 주우재의 세심한 배려는 이어졌다. A씨는 "공덕의 족발집에서 회식을 했는데 제 옆에 앉아서 '이건 콜라겐이니까 많이 먹어야 한다'고 챙겨주셨다"며 "당시 그 따뜻함이 오래 기억에 남았다"고 밝혔다.

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몇 년 뒤 우연히 다시 만난 순간 역시 감동적이었다. A씨는 "엄마와 집 근처를 걷다가 여의도역 근처에서 촬영 중인 주우재 씨를 봤다"며 "인사를 드리자마자 예전 작품 속 제 극 중 이름을 기억하고 불러주셨다. 멀리 계신 엄마에게도 꾸벅 인사해주셨다"고 말했다.

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그러면서 "TV에서는 시크하고 무심한 이미지가 강하지만 실제로는 정말 따뜻하고 배려심 깊은 사람"이라며 "더 많은 분들이 그런 모습을 알아주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

A씨는 팔로워 수 1만 명대를 보유하고 있다. 주우재는 2016년 웹드라마 '소녀접근금지', '뷰티살롱M' 등에 출연한 바 있다.

한편 주우재는 최근 MBC '놀면 뭐하니?', '구해줘! 홈즈', KBS2 '옥탑방의 문제아들 시즌2' 등 다양한 예능 프로그램에서 활약 중이다.

olzllovely@sportschosun.com