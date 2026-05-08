'호프' 황정민X조인성X정호연에 마이클 패스벤더→테일러 러셀까지 칸영화제 올참석..17일 첫 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 월드 프리미어를 통해 전 세계 최초 공개된다.

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'호프'의 나홍진 감독과 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 올해 칸영화제 참석을 확정했다.

'호프'에서 호포항 출장소장 범석 역을 맡은 황정민과 마을 청년 성기 역의 조인성, 순경 성애 역의 정호연을 비롯, 모션 캡쳐와 페이셜 캡쳐를 통해 외계인 캐릭터를 연기한 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀이 한 자리에 모여, 전 세계 영화팬들과 특별한 순간을 함께하게 된다.

칸영화제를 찾는 나홍진 감독과 배우들은 오는 17일 21시 30분(현지 시각) 뤼미에르 대극장(Grand Th??tre Lumi?re)에서 열리는 레드카펫과 월드 프리미어에 참석한다. 그리고 다음날인 18일 공식 포토콜과 공식 기자회견을 통해 세계 각국의 취재진들을 만날 예정이다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 여름 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com