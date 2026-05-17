'44세' 허경환, 공개 구혼♥ "키 168cm, 자기 관리하는 사람 이상형" ('최우수산')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 허경환이 산행 중 갑작스럽게 공개 구혼을 해 이목을 집중시킨다.

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오늘(17일) 방송될 MBC '최우수산(山)' 3회에서는 허경환이 제2의 전성기를 열어 준 '놀면 뭐하니?'와 예능 1.5인자들이 똘똘 뭉친 '최우수산(山)' 중 단 하나만 골라야 하는 중대한 선택의 기로에 선다고 해 관심이 폭발하고 있다.

이날 허경환은 갑작스럽게 공개 구혼을 해 이목을 집중시킨다. 허경환은 운동을 좋아하는 만큼 자신을 이해해 줄 수 있는 "자기 관리하는 사람"을 이상형으로 이야기하며 자연스럽게 과거 연애사도 공개한다고 해 흥미를 유발하고 있다.

허경환은 이상형에 대해 "귀엽고 잘 웃고 맑아야 한다"라고 설명했다. 그는 "키는 너무 작으면 안 될 것 같다. 나도 작은데 둘 다 작으면. 위로는 열려있다"고 말했다.

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앞서 허경환은 지난 4월 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에 출연해 이상형을 공개한 바 있다. 허경환은 "3년 안에 결혼 못 하면 힘들어진다고 본다"라면서 "귀엽고 잘 웃고 맑아야 한다. 키는 너무 작으면 안 될 것 같다. 나도 작은데 둘 다 작으면 안 될 것 같다. 위로는 열려있다"고 밝혔다.

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또한 산행 중 소원을 빌 수 있는 돌탑을 만난 멤버들은 '최우수산(山)'이 잘 되기를 기원한다. 이어 연말 시상식에 '최우수산(山)' 팀 테이블이 생기는 경우 MBC 타 예능 프로그램에도 출연 중인 멤버들이 어떤 테이블에 앉을 것인지 밝힌다.

다른 멤버들은 시원하게 답하는 반면, 허경환은 쉽게 말을 꺼내지 못하더니 이내 유재석에게 자신의 선택을 당당히 외치겠다고 얘기해 모두를 빵 터지게 만들었다는 후문. 과연 그는 어떤 결정을 내렸을지 주목된다.

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한편, 이날 방송에서는 금강산에서 제3회 최우수자를 가린다. 최우수자에게는 출연료 10% 인상, 해변에서 즐기는 회 한상차림은 물론 패배자들을 긴장시킬 특별한 혜택이 제공된다고 해 결과를 궁금케 한다.

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anjee85@sportschosun.com