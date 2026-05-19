MC몽, 더보이즈 저격 "진상..계약금 165억 중 80억은 토해야"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 MC몽이 그룹 더보이즈를 저격했다.

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MC몽은 지난 18일 틱톡을 통해 라이브 방송을 진행하며 자신의 병역 면제, 성매매 의혹 등을 강하게 부인했다.

또 불법 도박 의혹도 반박하며 회사 자금에 대해 밝혔다. 그는 "MBC 'PD수첩'이 제게 2가지를 물어봤다. 회사 운영 자금으로 불법 도박했다는 입장, 회사 선급금 사용에 대한 정확한 설명"이라면서 "내 계좌를 다 까보면 나오는 얘기다. 회삿돈으로 도박을 할 수 있나"라며 격앙된 모습을 보였다.

그는 원헌드레드 운영 자금에 대해 "더보이즈 전 회사가 1인당 계약금 5억을 제시했는데, 우리는 165억을 줬다. 3배를 줬다. 처음 제작비만 70억이 들었다. 백현은 첫 번째 앨범 제작비가 100억 들었고, 두 번째는 50억 들었다"라고 설명했다.

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또 차가원 피아크그룹 회장이 어마어마한 사비를 들여 회사를 운영했다면서, "자기 돈 쓴 것만 1550억이다. 예를 들어 (멤버) 1인당 10만원을 써야 회사가 운영되는데, 1천만원을 쓰고 있는 거다. 저와 마찰이 일어날 수 밖에 없었다. 근데 그 돈으로 도박을 한다고? 말이 되나. 계약금을 얼마 줬는지 알고 얘기하는 건지 묻고 싶다. 차가원은 투자를 거절하고 계속 자기 돈만 썼다"라고 주장했다.

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MC몽은 "더보이즈가 1인당 15억을 받았으면 적어도 80억은 토해내고 나와야 한다. 그것도 토해내기 싫다는 거 아닌가. 이게 무슨 진상인가"라고 꼬집기도 했다.

한편 더보이즈는 최근 소속사 원헌드레드에 중대한 계약 위반, 신뢰 훼손 등을 이유로 전속계약 해지를 통보했다. 또 차가원 대표를 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령) 혐의로 고소했다.

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MC몽은 지난 2023년 차가원 회장과 원헌드레드를 공동 설립했으나 갈등을 겪다 지난해 7월 회사를 떠났다.

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joyjoy90@sportschosun.com