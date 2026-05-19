[공식] '퀸' 신민아 스크린 컴백..스릴러 '눈동자' 6월 24일 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아 주연 서스펜스 스릴러 영화 '눈동자'(염지호 감독, 드림캡쳐 제작)가 오는 6월 24일 개봉을 확정했다.

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'눈동자'는 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아가 캐스팅돼 믿고 보는 연기력을 선보인 배우들의 신선한 조합이 기대를 끌어올린다.

극 중 신민아는 유전성 시신경병증으로 시력을 잃어가던 중 쌍둥이 동생의 죽음을 파헤치는 사진작가 서진과 시각장애를 딛고 도예가로 성공하지만 의문의 죽음을 맞이한 서진의 쌍둥이 동생 서인으로 1인 2역을 완벽 소화했다. 특히 점차 시력을 잃어가는 인물의 행동을 자연스럽게 담아낸 것은 물론, 캐릭터의 다채로운 감정까지 놓치지 않아 장르와 높은 시너지를 선보일 것이다.

신민아는 2014년 영화 '나의 사랑 나의 신부', 2021년 방영된 드라마 '갯마을 차차차' 등을 통해 사랑스러운 모습부터 영화 2020년 '디바'와 2023년 '3일의 휴가', 2022년 드라마 '우리들의 블루스', 2025년 드라마 '악연' 등 다양한 장르 속에서 더욱 매력적인 모습을 보여준 바 있어, 이번 신작에 기대를 더한다.

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이어 2018년 드라마 '미스터 선샤인', 2020년 시리즈 '스위트홈, 2022년 드라마 '재벌집 막내아들' 등 독보적인 존재감으로 자신만의 연기 세계를 구축해 온 김남희가 서진의 집착을 경계하면서도 그녀의 눈이 돼 서인의 죽음을 함께 추적하는 담당 형사 도혁으로 변신해 신민아와의 연기 시너지를 기대하게 한다. 특히 그간 선보여온 캐릭터마다 인물과 꼭 맞는 톤을 섬세하게 선보여 장르적 매력을 강화했던 만큼 '눈동자'에서의 활약이 더욱 기대를 모은다.

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여기에 다양한 작품에서 활발하게 활동 중인 이승룡이 집요한 광기로 서진에게 집착하는 모델 현민을 연기해 스릴러 장르의 매력을 더 끌어올릴 것이다. 또한 남다른 존재감을 드러낸 김영아가 스토커에게 위협받는 서진의 신변 보호 형사 미경으로 극에 활력을 불어넣을 것이다. 특히 김영아는 신민아와 드라마 '악연'에 이은 만남으로, 사건의 피해자와 형사로 어떤 케미를 보여줄지 궁금증을 고조시킨다.

개봉 확정과 함께 공개된 티저 포스터는 강렬한 붉은 색과 완전히 밀착된 눈동자의 비주얼이 단숨에 시선을 사로잡는다. 특히 일상에서 매일 보는 눈동자이지만 전혀 다른 색이 입혀지고 가까이 들여다보는 것만으로도 낯선 긴장감을 불러일으킨다. 제목인 '눈동자' 그 자체를 직관적으로 드러낸 티저 포스터는 그 시선을 사로잡은 존재에 대한 궁금증을 불러일으키는 것은 물론 '동공을 조여오는 극강의 서스펜스'를 향한 장르적 기대감을 한층 끌어올린다.

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2022년 개봉작 '옆집사람'으로 제26회 부천국제판타스틱영화제 NH농협 배급지원상을 수상하며 주목받은 염지호 감독이 전작에 이어 다시 한번 스릴러 장르로 돌아왔다. 염지호 감독은 '눈동자'를 통해 감각적이면서도 정교한 연출 감각을 유감없이 발휘할 전망이다.

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'눈동자'는 유전병으로 시력을 점차 잃어가고 있는 주인공이 쌍둥이 동생의 죽음을 둘러싼 의혹을 파헤치다 그 실체와 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 신민아, 김남희, 이승룡, 김영아 등이 출연했고 '옆집사람'의 염지호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 24일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com