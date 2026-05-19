'좀비왕' 연상호, 이 형은 진짜야..칸 호평 쏟아진 '군체' 관전 포인트부터 美쳤다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 제79회 칸국제영화제에서 첫 공개된 이후 "대단한 장르적 쾌감"이라는 역대급 호평을 얻은 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 국내 개봉을 앞두고 관전 포인트를 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

연상호는 역시 연상호..새로운 종의 탄생

'군체'의 첫 번째 관람 포인트는 새로운 종(種)이 선사하는 극강의 서스펜스다. 좀비를 통해 시대의 불안과 결핍을 들여다보며 한국형 좀비 장르를 구축한 '좀비 마스터' 연상호 감독은 '군체'를 통해 또 한 번 좀비의 진화를 완성했다. '군체'의 감염자들은 단체로 움직이며 정보를 업데이트하는 등 예측할 수 없는 행동과 공격 패턴으로 신선한 공포를 전달한다. 기존의 좀비와 차원이 다른 새로운 종(種)을 선보인 '군체'는 진화하는 감염자들과 생존자들의 사투로 극강의 서스펜스를 전할 예정이다.

전지현부터 김신록, 묻지도 따지지도 않는 '믿보배' 앙상블

Advertisement

두 번째 관람 포인트는 화려한 배우진이 펼치는 강렬한 연기 앙상블이다. '군체'는 11년 만에 스크린에 컴백해 생존자들의 리더 권세정 역으로 열연을 펼친 전지현부터 감염사태를 일으킨 천재 생물학자 서영철 역의 구교환, 소중한 이를 지키기 위해 핏빛 사투를 벌이는 최현석 역의 지창욱, 빌딩 밖에서 사태를 해결하기 위해 고군분투하는 공설희 역의 신현빈, 불합리한 상황 속에서도 도움이 필요한 사람에게 손을 내미는 최현희 역의 김신록, 다른 이를 위해 위험 속으로 성큼 발걸음을 내딛는 세정의 전남편 한규성 역의 고수까지 믿고 보는 배우들의 출연으로 화제를 모은다. 이들이 함께 만들어낼 신선하고 강렬한 앙상블은 다채로운 캐릭터들의 매력을 한층 더 배가시킬 전망이다.

Advertisement

지금껏 본 적 없는 좀비..극장 영화란 이런 것

세 번째 관람 포인트는 감염자들의 새로운 모션과 비주얼, 세트와 촬영까지 몰입을 극대화하는 프로덕션이다. 먼저 무용수들과의 협업을 통해 완성된 감염자들의 낯설고 기괴한 시그니처 모션은 진화하는 좀비가 주는 긴장감을 극대화시킨다. 또한 '범죄도시4' '황야' 등을 연출한 허명행 무술감독 팀과 '부산행'으로 한국 좀비의 외양을 창조한 황효균 대표의 특수분장팀 CELL이 참여해 실감 나는 액션과 감염자들의 독특한 외형을 만들어냈다. 여기에 리얼한 대규모 세트와 관객이 생존자들과 함께 움직이는 듯한 현장감을 불러일으키는 촬영, 오감을 깨우는 프로덕션 디자인이 만드는 극강의 몰입감은 관객들에게 궁극의 스크린 체험을 선사할 것이다.

Advertisement

'군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 작품이다. 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행' '반도' '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com