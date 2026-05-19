송혜교, 숏컷에서 붙임머리 장발로 변신..청순美 폭발

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 송혜교가 변함없는 미모로 근황을 전했다.

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송혜교는 19일 자신의 SNS를 통해 "오빠 전시 축하해"라는 글과 함께 지인인 포토그래퍼의 전시회를 찾은 모습을 공개했다.

이날 공개된 사진 속 송혜교는 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 반묶음 헤어스타일에 편안한 맨투맨 차림으로 등장해 자연스러운 매력을 드러냈다. 평소 단발머리 이미지와는 또 다른 분위기의 스타일링이 눈길을 끌었다. 수수한 차림에도 독보적인 분위기와 우아한 아우라를 자아내며 시선을 사로잡았다.

전시장에 걸린 작품 속 송혜교는 강렬한 숏컷 스타일에 얼굴보다 큰 꽃을 든 채 몽환적인 분위기를 발산하고 있다. 작품 앞에 선 실제 송혜교 역시 또 다른 느낌의 고급스럽고 세련된 매력을 드러내 감탄을 자아냈다.

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송혜교는 자신의 사진 앞에서 서 있거나 바닥에 앉는 등 다양한 포즈로 인증샷을 남기며 전시를 즐기는 모습도 공개했다. 별다른 꾸밈이나 과한 보정 없이도 완성된 '레전드 비주얼'은 팬들의 뜨거운 반응을 불러왔다. 시간이 흘러도 변함없는 동안 미모와 특유의 우아한 분위기 역시 감탄을 자아냈다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 선택하고 복귀를 준비 중이다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장기를 그린 작품으로 기대를 모으고 있다.