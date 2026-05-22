이지혜, 서지영과 갈등 터진 이유 "양보하다 스트레스...인기 많고 싶었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이지혜가 과거 샵 시절 서지영과의 갈등을 떠올렸다.

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21일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 VS 서인영 처음 밝히는 20년 전 이야기 하다 펑펑 운 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이지혜는 "나는 (서)지영이랑 우연히 제주도에서 만났는데 너무 좋았다. 다음 주 주말에 또 만나기로 했다"고 밝혔다. 이에 서인영은 "둘이 대박인 것 같다. 왜냐하면 난리 났을 때 나는 지영 언니 쪽에 있었다"고 털어놨다.

이를 들은 이지혜는 "그때 생각 난다. 너랑 크리스랑 지영이 편이었다. 내 편 안 들고 지영이 편이었다"며 목소리를 높였다. 하지만 이내 "그때 너가 (지영이랑) 친했다. 어쩔 수 없다"며 "사실 지나고 나면 별것도 아니다. 그런 시절 다 지나고 나면 별것도 아니다"라고 말했다.

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서인영 역시 "지나고 나면 부끄럽다. 그런데 아기 때는 안 싸우는 게 이상한 거다. 안 싸우면 가식이다"라며 맞장구쳤다.

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이지혜는 "지금 생각하면 지영이도 내 눈치 많이 봤을 거고, 언니 입장에서 너그러워야 했는데 나도 사람이다 보니까 얘를 챙겨야 되면서도 양보하다가 나도 스트레스받았다"며 서지영과의 갈등 당시 심경을 밝혔다.

이에 서인영은 "서로 예쁘고 싶지 않았겠냐"며 공감했고, 이지혜는 "인기 많고 싶었다"고 인정했다. 이어 "그래도 너네는 진짜 큰 사건이 난 건 아니지 않냐"고 물었다.

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그러자 서인영은 "아니다. 나도 '그럴까?' 상상은 많이 했다"고 고백해 웃음을 자아냈다.