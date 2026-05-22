김지민, ♥김준호와 결혼 발표 미룬 진짜 이유…"더럽고 안 씻어 고민했다"(준호지민)

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 김지민이 김준호와의 연애 시절, 진지하게 결혼을 고민했던 뜻밖의 비하인드를 털어놨다.

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21일 유튜브 채널 '준호지민'에는 '자기관리 만렙 찍은 50대 [한 끼 줄게~스트 with.조혜련]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로는 조혜련이 출연해 김준호·김지민 커플과 거침없는 토크를 펼쳤다.

이날 조혜련은 두 사람의 연애 시절을 떠올리며 "얘네가 한 번 고비가 있었다"고 운을 뗐다.

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이에 김지민은 "고비는 아니었는데 '이 사람이랑 결혼해도 되나?' 하는 고민은 많았다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 김지민은 김준호의 생활 습관을 폭로해 현장을 초토화시켰다.

그는 "너무 나를 못 살게 굴었다"라고 이야기했고, 조혜련은 "방귀를 너무 막 끼고 잘 안 씻고 머리에 떡지고 그랬다"고 김지민을 대신해 폭로해 웃음을 자아냈다.

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당황한 김준호는 웃음을 터뜨렸고, 조혜련은 "지금은 방귀 거의 끊었냐"고 농담을 던졌다.

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이에 김준호는 "절제하고 있다"고 받아쳐 폭소를 자아냈다.

김지민은 "냄새 쪽으로 많이 좋아졌다"고 덧붙였고, 조혜련은 "준호를 위해 지민이가 꼭 결혼해줬으면 좋겠다는 생각을 했다"고 말해 웃음을 더했다.

narusi@sportschosun.com