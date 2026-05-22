'168cm·52kg' 한가인, 충격 루틴.."광고 촬영 전날 라면 먹어, 부어야 예쁘다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 한가인이 광고 촬영 전날, 라면을 먹고 잔다는 뜻밖의 루틴을 공개했다.

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21일 '자유부인 한가인' 유튜브 채널에는 '별짓 다해도 원래가 제일 예쁘다는 45세 한가인 청담샵 여배우 메이크업 (데일리, 시상식)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 데일리 메이크업, 시상식 메이크업을 받는 과정을 공개했다. 한가인 메이크업 담당자는 데일리 메이크업을 할 때, 눈 화장은 거의 하지 않아 눈길을 끌었다.

제작진이 "아이라인은 안 하지 않았냐"라며 궁금해하자, 담당자는 "안 했다. 음영만 맞췄다"라고 말했다. 이어 "아이라인 문신한 게 아닌데 왜 아이라인이 있지?"라는 질문이 나왔고, 한가인은 "(아이라인 문신도) 안 했다. 속눈썹이 진하고 많아서 그렇게 보이는 거다. 아예 (아이라인을) 빼야 예쁜 경우가 많다"라고 말했다. 담당자도 "광고 촬영할 때는 (눈 화장을) 이것보다 더 안 할 때도 있다"라고 말했다.

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시상식 메이크업을 받을 때는 뜻밖의 루틴을 공개하기도. 한가인은 "광고 촬영 전날 하는 루틴이 있나"라는 제작진의 질문에 "잘 먹어야 해서 라면 같은 거 먹는다. 얼굴이 부어야 예쁘게 나온다. 얼굴이 통통해야 예쁘게 나온다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "메이크업 담당자가 매일 '오늘 부어서 너무 예쁘다'라고 한다"라고 덧붙였다.

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한편 한가인은 지난 2005년 배우 연정훈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com