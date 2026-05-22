타블로, 前소속사 저격.."빌어먹을 계약서 탓 'Fly' 수익 0원, 새우 먹어 혼나기도"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 타블로가 전 소속사를 저격했다.

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21일 '에픽하이' 유튜브 채널에는 '에픽하이 비밀 창고 파묘하기'라는 제목의 영상을 공개됐다.

타블로, 미쓰라, 투컷은 한 대형 창고 앞에서 "무려 10년 전 YG를 떠나며 갖고 있던 모든 물건을 창고에 넣어놨다. 뭐가 들었는지 몰라서 보물찾기를 하러 왔다"라고 말했다.

창고에서 타블로의 눈에 가장 먼저 들어온 건 아내 강혜정이 선물한 전동 자전거였다. 타블로는 "내 자전거가 여기 있었어? 한 번 탔고 진짜 비싼 거다. 혜정이한테 엄청 혼날 것 같다. 여기에 10년 동안 있었다니"라며 깜짝 놀랐다. 이밖에도 창고에는 투컷의 군복부터 멤버들의 무대 의상, 앨범 굿즈, 대상 트로피 등 온갖 물건들로 가득했다.

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특히 타블로는 종이를 꺼내더니 "(전 소속사) 전속 계약서"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "이 계약서 때문에 내가 'Fly'를 만들었는데 한 푼도 못 받았다. 이 빌어먹을 계약서 때문에 음원 (수익)을 한 푼도 못 받았다. 근데 새우 먹는다고 그렇게 화를 내고!"라며 억울함을 드러냈다.

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그런가 하면 작년에 세상을 떠난 투컷 어머니의 유품도 발견돼 먹먹함을 안겼다. 투컷 어머니가 생전 에픽하이의 신인 시절 영상을 녹화해 둔 비디오 테이프들도 가득해 뭉클함을 더했다. 타블로는 "이건 좀 슬프다"라며 안경을 뺐고, 촬영 중이던 한 스태프도 눈물을 쏟았다.

한편 에픽하이는 2003년 데뷔했으며 '플라이(Fly)', '원(One)', '우산', '러브, 러브, 러브(Love, love, love)', '헤픈엔딩' 등 수많은 히트곡을 남겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com