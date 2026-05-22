서인영, 쥬얼리 불화설 최초 인정 "조민아만 결혼식 안불러, 연락안해 미안"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 쥬얼리 서인영이 조민아와의 불화설을 인정했다.

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21일 이지혜의 개인 채널에는 '서인영vs이지혜, 20년 전 이야기 하다 펑펑 운 역대급 이유는?(연애 상담, 루머 해명)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서인영은 오래 전부터 떠돌던 쥬얼리 불화설을 ?保ㅗ杉?

그는 "(이지현) 언니가 왜 얼음공주처럼 저러지 싶었다. 지금은 너무 친하고 통화하면 서로 걱정하는데 어릴 땐 결이 안맞았다. 그??는 조민아랑 놀았다. 그런데 이제는 조민아와 연락을 안한다"고 말했다.

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이어 "조민아는 내가 어려울 때 항상 나한테 손을 뻗어줬는데 미안한 일이다. 조금 힘든 부분이 있었다. 나는 내가 다 맞다고 해줬으면 좋겠는데 조민아는 입바른 소리는 못한다. 아닌 건 아니라고 하는 성격이다. 그 말이 듣기 싫더라. 그래서 내가 연락을 안했다. 내 결혼식에도 조민아만 안 불렀다. 내 모자란 점이었다. 미안하다"라고 털어놨다.

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이지혜 또한 불화를 겪었던 서지영에 대해 "나도 우연히 지영이랑 제주도에서 만나서 너무 좋았다. 다음주 주말에 또 만나기로 했다. 지금 생각하면 지영이도 내 눈치 많이 봤을 거다. 언니 입장에서 계속 양보하다가 나도 사람이다 보니 스트레스 받는 거다"라고 고백했다.

이에 서인영은 "샵 난리 났을 때 나는 서지영 편이었다. 지나고 나면 부끄럽다. 어릴 ?? 안 싸우면 이상하다"고 동감했다.

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쥬얼리는 수년간 불화설에 휘말렸던 팀이다. 그러다 2023년 2월 서인영의 결혼식에 박정아 이지현을 비롯한 쥬얼리 전현직 멤버들이 대거 참석했으나 조민아만 보이지 않아 본격적인 불화설이 제기됐다.

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이에 조민아는 "초대받지 못했다"며 과거 쥬얼리 특집 방송에 자신을 제외한 박정아 서인영 이지현만 출연하는 것을 보고 뒤통수 맞은 느낌이었고, 쥬얼리 활동 당시 댄서들의 차량을 얻어타고 다니는 등 3년 넘게 왕따를 당해 팀에서 탈퇴했다고 주장했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com