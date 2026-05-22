혜은이, 후배 챙기는 품위 유지비만 1년에 천만 원 "이혼해서 결혼식은 못 가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 혜은이가 후배들을 각별히 챙기는 선배의 면모를 공개했다.

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21일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에서는 '어쩌다 공개된 혜은이의 품위 유지비 스케일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

혜은이는 후배 가수 이은하의 콘서트 게스트로 무대에 올랐다. 다음날도 연극을 보러 간다는 혜은이는 "우리 후배들, 선배님들 내가 시간이 허락하는 한 꼭 간다. 조금 힘이 들어도 (내 공연에) 안 오는 분들도 간다"며 "매니저가 알려주기도 하지만 '이 사람 뭐 한다는데? 좀 알아봐' 해서 가고 싶은 사람 공연은 꼭 간다. 전에도 홍경민이 공연을 해서 갔더니 너무 놀라더라. 옛날에 거북이 터틀맨 세상 떠났을 때 장례식장에 갔다. 나는 진심으로 거북이를 아꼈고 좋아했다. 근데 '저 선배님이 무슨 접점이 있으셔서 오셨지?' 하는 거 같아 쑥스러웠지만 내 마음이 원하니까 가서 조문했다. 코요태 공연할 때도 갔다. 나이 들면 입 닫고 지갑을 열라 하지 않냐"고 후배들을 챙기는 이유를 밝혔다.

혜은이는 "품위 유지비가 많이 들어가고 결혼식장은 잘 안 간다. 축의만 한다. 내가 이혼했기 때문에 나 혼자 그게 떳떳하지 못하다는 생각이 든다. 장례식장은 정말 빼놓지 않고 지방에 있어도 밤새고 간다"고 밝혔다.

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제작진은 "가서 회식비를 주시지 않았냐"고 밝혔고 혜은이는 "그건 안 따져봤지만 액수를 보면 1년에 그 정도 하지 않을까 싶긴 하다. 천 단위"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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혜은이는 "선배가 되니까 후배들 하는데 격려차원에서 그런 마음이 생긴다. 하여튼 내가 차이 많이 나는 선배지 않냐. 그러니까 우리 후배들은 다 감동한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com