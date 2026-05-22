최커 됐는데 라방 불참…25기 영자 “계약 위반” 공지에 술렁(나솔사계)

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[스포츠조선 조민정 기자] '나솔사계' 최종 커플이 된 25기 영자가 라이브 방송에 불참한 가운데 제작진이 직접 "계약 위반"이라고 공지해 시청자들의 궁금증을 자아냈다.

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지난 21일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 '솔로민박-한 번 더 특집' 최종 선택 결과가 공개됐다.

이날 27기 영철과 17기 순자, 20기 영식과 25기 영자가 최종 커플로 이어졌다.

방송 직후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 출연진들이 함께 후일담을 나누는 라이브 방송이 진행됐다. 하지만 25기 영자와 15기 영철은 라이브에 모습을 드러내지 않았다.

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이런 가운데 제작진 측은 채팅창 고정 댓글을 통해 "25기 영자님은 계약 위반 및 출연자 의무 위반으로 라이브 참여가 제한됐다"고 공지했다.

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최종 커플이 된 출연자가 라이브 방송에서 제외되자 시청자들 사이에서는 다양한 추측이 이어졌다. 채팅창과 온라인 커뮤니티에서는 "무슨 계약 위반이지", "최근 소속사 계약 때문 아니냐", "최커인데 왜 빠졌는지 더 궁금하다" 등의 반응이 나왔다.

다만 제작진 측은 구체적인 위반 내용에 대해서는 별도로 설명하지 않았다.

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한편 25기 영자는 최근 한 MCN 소속사와 계약을 맺고 인플루언서 활동을 예고한 바 있다. 또 이날 라이브 방송에서는 최종 커플들의 현재 관계도 공개됐다.

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27기 영철은 17기 순자와 대해 "한 달 정도 썸을 탔지만 장거리 문제 등 현실적인 이유로 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔고 20기 영식 역시 "오랫동안 진지하게 알아봤지만 현재는 솔로"라고 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com