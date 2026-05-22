송일국, ♥판사 아내와 부부싸움 고백 "삼둥이 육아로 갈등 시작" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송일국이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 판사 아내와의 못 말리는 부부싸움 고충을 털어놓는다.

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뮤지컬 '헤이그'에 출연하며 탁월한 무대 매너와 연기력을 뽐내고 있는 송일국은 23일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 26회에서 "제가 99% 유리해도 1% 여지만 있으면 싸움이 안 된다"라며 부부싸움 때도 발동하는 아내의 직업병(?)을 고백해 웃음바다를 만든다.

송일국은 삼둥이를 낳기 전까진 아내와 싸울 일이 없었지만 삼둥이가 태어나고 육아를 하면서 아내와 다투기 시작했다고 밝히고, 판사 아내와의 부부싸움에 대해 궁금증을 드러낸 3MC에게 "싸움이 될 것 같아요?"라며 한숨 섞인 한탄을 터트려 웃음을 터트린다. 그러나 이내 송일국은 "부부싸움을 하다 육아 전문가가 됐다"라는 말을 남겨 관심을 모은다. 송일국이 부부싸움을 통해 육아 전문가로 거듭난 사연에 귀추가 주목된다.

더불어 송일국은 앞으로의 계획을 묻는 질문에 "아내에게 좋은 남편이 되는 것이 목표다"라는 대답으로 사랑꾼 면모를 뽐내 3MC의 감탄을 터트린다. 이때 이를 듣던 김주하가 넌지시 "그런 남자를 만나는 게 목표였다"라는 한마디를 던지면서 현타를 드러내 폭소를 유발한다.

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그런가 하면 송일국은 배우들 사이 연기 선생님으로 통하는 어머니 김을동에게 '연기대상' 때도 안 받았던 연기 과외를 '연기대상'을 받고 한참 뒤에 무릎을 꿇고 배우게 된 사연을 털어놔 시선을 모은다. 송일국이 "절박하니까 어떤 잔소리도 다 받아들이게 되더라고요"라며 전한 사연을 무엇일지 궁금증을 높인다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com