'싱글맘' 김지연, 전 남친 명의 대여로 빚만 10억..."집 팔고 3년간 배달 알바" ('같이 삽시다')

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김지연이 몇 년 전 전 남자 친구에게 명의를 빌려준 일로 약 10억 원의 빚을 떠안으며 인생의 큰 위기를 맞았다고 털어놨다.

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22일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에는 미스코리아 진 출신이자 배우 김지연이 만개한 벚꽃 길에서 싱글맘즈를 만나는 모습이 그려졌다.김지연은 결혼 10년만 이혼 후 홈쇼핑에 도전, 연 매출 약 700억 원 쇼 호스트로 성공했다.

그러나 승승장구하던 그에게 큰 시련이 찾아왔다. 김지연은 "인생 중 가장 바닥을 진 게 2년 전이다"라면서 전 남자 친구와의 일을 털어놨다.

그는 "함께 잘 살고자 노력했다. 딸이랑도 아빠보다 더 많은 시간을 보냈고, 아이한테도 너무 잘했던 사람이라 재혼을 생각했다"라면서 "잘 됐으면 좋겠다는 생각에 '할 수 있는 거 있으면 같이 하자'면서 같이 일을 했다"라고 말했다.

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이후 사고가 터졌다. 김지연은 "내 명의를 빌려준 게 있는데 그게 회수가 안 됐다"라면서 "거기가 사고가 터졌다"라고 털어놨다.

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이후 김지연이 명의대여로 빚을 대신 갚게 됐고, 이후 이자와 빚은 걷잡을 수 없이 커졌다고. 그는 "버는 족족 메꿔야 했다. 10억 정도 된다"라고 말해 충격을 안겼다. 김지연은 "그래서 집을 팔 수 밖에 없었다. 그렇게 빚 청산은 했지만, 나는 마이너스가 됐다. 모든 것을 리셋했다"라고 담담히 말했다.

이후 김지연은 생계를 위해 택배를 하고, 음식 배달을 3년 동안 했다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com