김동현, 넷째 성별 공개했다…"또 아들 찾아와" 2남 2녀 다둥이 아빠

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[스포츠조선 이지현 기자] 이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 넷째 아이의 성별을 공개했다.

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22일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '드디어 공개합니다! 김동현 넷째는 아들? 딸?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 영상에서 김동현은 세 자녀들과 함께 아침 일상을 보내며 유쾌한 대화를 나눴다. 특히 자녀들은 "동생이 몇 명이냐"는 질문에 "세 명", "네 명"이라고 답하며 웃음을 자아냈다.

이 과정에서 자연스럽게 넷째 이야기가 나왔고, 김동현은 "우리 또 막내 동생 넷째가 엄마 배에 있다"고 밝혔다. 이어 아이들에게 "막내 동생 남자 동생이냐, 여자 동생이냐"고 묻자 아이들은 "남자", "딸"이라고 엇갈린 반응을 보였다. 이후 김동현은 직접 "넷째 아들이 찾아왔다"고 전해 넷째 성별이 아들임을 공개했다.

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김동현은 넷째 계획에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "원래 아이를 좋아해서 많이 낳고 싶었다"며 "마지막으로 한 번 가져볼까 했는데 잘 안 돼서 포기하려던 순간 넷째가 생겼다"고 말했다. 이어 "아내가 계속 '아이 한 명 더' 이야기를 했다"며 "운동선수 같은 아들이 한 명 더 있었으면 좋겠다고 했다"고 덧붙였다.

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또 김동현은 "첫째, 둘째가 너무 순해서 셋째도 낳게 됐다. 그런데 셋째는 조금 힘들다"며 현실 육아 고충도 털어놨다. 그러면서도 "그래도 넷째 아들이 찾아왔다"고 말해 웃음을 안겼다.

아내 역시 김동현의 육아 참여에 대해 "아빠가 임팩트 있게 하루 푹 쉴 수 있게 해준다"며 "아이들과 함께 자주 자주 시간을 보내주는 부분이 좋았다"고 고마움을 전했다.

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한편, 김동현은 2018년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며 넷째는 오는 10월 출산 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com