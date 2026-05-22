박은영, 서인영 하차 후 인생 달라졌다 "방송계 은인..이효리와도 인연"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박은영이 서인영에게 고마움을 드러냈다.

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22일 유튜브 채널 '아나모르나 박은영'에서는 '20년 묵힌 방송국썰 대방출. 인생 돈가스 먹고 폭풍수다 떨고 온 부암동 VLOG'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박은영은 자신의 방송계 은인으로 서인영을 언급하며 "오늘의 박은영이 있기까지 서인영의 공이 혁혁하게 컸다"고 말했다.

그는 "2008년 당시 서인영이 진짜 인기가 너무 많았다. 그때 유세윤과 서인영이 '뮤직뱅크 MC였는데 갑자기 서인영이 하차하게 됐다. 자세한 내막은 모르지만, 아무튼 그래서 아나운서실에서 여자 MC를 발탁해야 된다고 했다"고 당시 상황을 설명했다.

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당시 아나운서국은 예능 프로그램 출연 경험으로 주목받았던 박은영을 '뮤직뱅크' 새 MC로 발탁했다고. 박은영은 "서인영이 갑자기 안 하는 바람에 내가 예능 MC를 처음으로 하게 됐다"고 밝혔다.

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이어 "서인영 후임으로 들어갔는데 그때 우리는 회사에서 메이크업을 받던 시절이다. 첫 방송이 나갔는데 너무 촌스러우니까 '뮤직뱅크' PD가 서인영이 다니던 샵까지 소개해 줬다. 그때 정샘물 샵을 처음으로 가봤다"고 말했다.

또 박은영은 "이효리와도 인연이 있다. '뮤직뱅크' MC들은 신고식을 하는데 내가 '유고걸'을 했다. 이효리가 입었던 의상을 스타일리스트 언니가 빌려와서 그걸 입고 MC 신고식 했는데 그때 이효리도 정샘물 샵을 다녔다. 내 무대를 보고 되게 잘했다고 칭찬해 줬다"고 자랑했다.

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그러면서 "그때 2PM, 소녀시대도 활동하고 빅뱅도 데뷔했을 때라 지드래곤과도 사진 찍었다. 케이팝의 르네상스였다"고 덧붙였다.